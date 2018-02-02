Предварительные результаты четверга: «Селфи» вышло на первое место

На первой строчке кинопроката вновь российское кино. Картина СЕЛФИ (WDSSPR), по предварительным и неофициальным данным, освоила за четверг около 18–18,5 млн рублей на территории России. За весь уикенд фильм может собрать около 120–125 млн рублей. Впрочем, это пока не гарантирует первого места, поскольку ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) после 12 млн рублей за четверг претендует примерно на такой же результат за четыре дня.

Комедия КОРОЧЕ (СРР) освоила за минувший день чуть больше 12 млн рублей, что может дать 80–85 млн рублей к концу воскресенья. Это будет меньше, чем у СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ (93 млн), но больше по сравнению с проектом ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (77 млн).

Отличные цифры на старте показывает драма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox), в активе которой около 6,5 млн рублей. Примерно такой же результат две недели назад показала и ФОРМА ВОДЫ, но, по данным ЕАИС, на вдвое большем количестве сеансов. Кстати, именно эти два релиза лидировали в четверг по наработке на сеанс.

Примерно 1,4–1,5 млн рублей на счету еще одного номинанта на «Оскар» – фильма ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), что может принести 10–11 млн рублей за уикенд. Мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI) собрал чуть больше 1 млн рублей и претендует на 25–30 млн рублей.

02.02.2018 Автор: Андрей Белый