Предварительная касса уикенда: «Планета обезьян» – лидер, но сборы хуже ожиданий

Этот уикенд в российском прокате вышел довольно слабым. Безоговорочным лидером кассовых сборов здесь стал фильм ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). По предварительным и неофициальным данным лента сумела заработать около 271 млн рублей. Это на 15% меньше, чем было на старте у предыдущей части франшизы, фильма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ, хотя динамику роста кассы предшественника на выходных новинка в целом сумела повторить.

Остальные премьеры уикенда оказались слишком нишевыми. В споре двух российских новинок выиграл триллер ЧЕРНАЯ ВОДА (CP). По предварительным и неофициальным данным лента получила около 7,9 млн рублей. Это чуть лучше ДИЗЛАЙКА с его 6,4 млн рублей, но заметно уступает ДИГГЕРАМ с их 23 млн рублей. Криминальная комедия БЛОКБАСТЕР (VLG) по предварительным данным собрала чуть меньше 6 млн за первые четыре дня. Лента показала результат, схожий с цифрами предыдущей картины с участием Ани Чиповской, фильма О ЛЮБВИ. Примерно на таком же уровне у «Вольги» стартовал и УЧЕНИК.

Лента ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) по предварительным неофициальным данным закончила уикенд с результатом около 5 млн рублей. Примерно на том же уровне у дистрибьютора в свое время стартовала лента ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Испанская черная комедия ДИКАЯ ИСТОРИЯ (EXP) завершила уикенд со сборами около 2,1 млн рублей, но чтобы попасть в топ-10 их, по всей видимости, будет недостаточно.

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов