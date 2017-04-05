Официальная касса России: у «Призрака в доспехах» шестой старт среди боевиков Paramount

Под занавес весенних школьных каникул российский кинопрокат вновь возглавила анимационная лента DreamWorks Animation. БОСС-МОЛОКОСОС потерял лишь 46% от дебютной кассы (это лучший показатель среди всех релизов недели), заработав в России 321 млн рублей и 350 млн с учетом стран СНГ. Общие сборы проекта еще в субботу перевалили за 1 млрд рублей и к концу уикенда достигли 1,14 млрд. На данный момент это самый кассовый релиз года. Среди анимационных лент Fox в России показатели БОССА пока уступают лишь третьей и четвертой частям ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА. Финальный бокс-офис ЭРЫ ДИНОЗАВРОВ будет превзойден уже на этой неделе.

Со второго места стартовал основанный на культовой японской манге ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. Фильм, отметившийся самыми дорогими билетами в топ-10, освоил 263 млн рублей, еще 13 млн добавили кинотеатры, расположенные в СНГ. Новинка выступила на 20% хуже ЛЮСИ – другого научно-фантастического боевика со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В то же время старт ПРИЗРАКА превзошел дебютные цифры таких представителей жанра, как ГРАНЬ БУДУЩЕГО (253 млн рублей в РФ) и РОБОКОП (199 млн в СНГ).

По сообщению дистрибьютора, российские сборы ленты оказались лучше всех в регионе EMEA, включающего в себя Европу, Ближний Восток и Африку. Среди фантастических боевиков от студии Paramount это шестой старт в нашей стране после трех ТРАНСФОРМЕРОВ, пятой части ТЕРМИНАТОРА и ВОЙНЫ МИРОВ Z.

«Мы прошли по нижней планке наших ожиданий, столкнувшись с сильным конкурентом. Очевидно, зрители соскучились по большой студийной анимации, что спровоцировало рост посещения кинотеатров семейной аудиторией в период школьных каникул», – прокомментировал старт картины в интервью ЭБК директор по прокату «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Тройку лидеров замкнули вышедшие из формата превью в полноценный прокат СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. Трансформация проекта в исключительно анимационную картину, судя по всему, не принесла желаемых плодов: лента стартовала хуже предыдущих частей. Если у первых СМУРФИКОВ было 120 млн рублей на старте, у вторых – 159 млн, то на счету у триквела около 100 млн в России. Правда, вместе с предпоказами эта цифра составляет уже 130 млн.

Чуть меньше в копилке ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ. Триллер Гора Вербински собрал около 95,5 млн рублей – это больше, чем было не только у ОСТРОВА ПРОКЛЯТЫХ (70 млн в СНГ), но и у ОБЛАСТЕЙ ТЬМЫ (82 млн в СНГ). Заодно фильм продемонстрировал третью наработку на сеанс за уикенд (после БОССА и ПРИЗРАКА).

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ стартовала с седьмой строчки, заработав в российских кинотеатрах 41 млн рублей. Такие жанровые аналоги, как ХАТИКО (18 млн в СНГ) или ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК (19 млн в СНГ) остались далеко позади. С другой стороны, картина МАРЛИ И Я, рассказывающая трогательную историю о лучшем друге человека, дебютировала с результатом в 55 млн рублей (данные по СНГ).

На 12-й и 13-й строчках чарта расположились еще две новинки. Австралийская комедия ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ заполучила в свое распоряжение около 4 млн рублей, а документальное полотно от классика мирового кино Теренса Малика ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ освоило чуть больше 3 млн. Очередной выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО заработал за выходные 2,2 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 1 млрд, с учетом СНГ – 1,1 млрд рублей. Это на 112% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавил блокбастер БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

05.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов