Официальная касса России: «Логан» в десятке лучших стартов Fox

Первый уикенд марта стал самым кассовым после новогодних праздников. Впервые за два года сразу две новинки недели выступили с результатом больше 300 млн рублей и в сумме собрали около 85% общей кассы. Лидером стала заключительная серия фильмов о персонаже вселенной Люди Икс Росомахе. ЛОГАН освоил в российском прокате 435 млн рублей, еще 33 млн добавили кинотеатры, расположенные на территории СНГ. Лебединая песня Хью Джекмана стартовала на 12% лучше последнего фильма о мутантах – картины ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС (384 млн в РФ) и на 24% – предыдущей части о герое с когтями из адамантия (РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ – 329 млн в России). Для российского прокатчика Fox это восьмой старт среди всех релизов после ДЭДПУЛА, КРЕДО УБИЙЦЫ, АВАТАРА, третьей и четвертой части ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА, ВЫЖИВШЕГО и МАРСИАНИНА.

С учетом прекрасного «сарафана» лента может рассчитывать на покорение миллиардного рубежа. В любом случае ЛОГАН должен стать самым кассовым фильмом франшизы, не считая уже упомянутой и недосягаемой ленты о болтливом наемнике, на счету которой 1,6 млрд рублей в России.

«Если места с точки зрения внутрикинотеатрального программирования будет достаточно, то я более чем уверен, что с такой высокой зрительской оценкой ЛОГАН должен продемонстрировать хорошую выносливость и обойтись без ощутимого падения. Со своей стороны мы будем продолжать его активно поддерживать в медийном пространстве», – сообщил в интервью ЭБК директор по маркетингу компании «Двадцатый век Фокс СНГ» Николай Борунков.

Не менее достойный результат на старте продемонстрировал серебряный медалист. Музыкальный мультфильм ЗВЕРОПОЙ заработал 337 млн рублей в России и 358 млн рублей в СНГ. Картина показала один из лучших стартов для оригинальной анимации. Столько же почти два года назад собрала ГОЛОВОЛОМКА, на 11 млн больше на старте было у злых птичек. Лидеры этого направления – мультфильмы ЗВЕРОПОЛИС и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, напомним, дебютировали с 528 млн и 588 млн рублей соответственно. Отзывы у проекта про поющих зверушек положительные, кроме того, можно быть уверенным, что прокат ленты продлится до конца марта, когда у школьников начнутся весенние каникулы. Учитывая все эти факторы, сомневаться в том, что итоговая касса перевалит за миллиард рублей, не приходится.

«Мы только начали прокат. Потенциал и возможность работать в длину у фильма есть. Судя по тому, как он стартовал, мы настраиваемся на позитив, рассчитываем, что наш мультфильм будет радовать сборами еще долго», – прокомментировал генеральный директор UPI Вадим Иванов.

Собравшие все сливки кинопроката ЛОГАН и ЗВЕРОПОЙ не оставили шансов конкурентам – бóльшая часть холдоверов отметилась падениями на уровне 80-90%. Третью строчку с 27 млн рублей заняла ВЕЛИКАЯ СТЕНА, потерявшая сразу 87% от кассы предыдущего уикенда. Всего в активе китайского блокбастера по итогам 18 дней 552 млн рублей в России и 601 млн в СНГ, где лента, впрочем, прокатывалась еще раньше.

Еще больше от кассы прошлой недели (-91%) потеряли ЗАЩИТНИКИ. Первый отечественный кинокомикс отметился рекордным падением для фильмов, выходивших столь большим количеством копий. Второй уикенд принес картине лишь 19 млн рублей, доведя общую кассу до 249 млн рублей в России и 258 млн в СНГ. Итоговый результат предыдущей картины Сарика Андреасяна (у ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – 193 млн в РФ) остался позади еще на первой неделе.

Замкнула пятерку еще одна новинка недели. Драматический триллер ЗОЛОТО собрал 19 млн рублей, отметившись наибольшей стоимостью билета в десятке. С одной стороны, лента стартовала примерно в рамках ожиданий. С другой – дебютный результат фильма с располневшим и полысевшим Мэттью МакКонахи значительно уступил схожей по настроению ИГРЕ НА ПОНИЖЕНИЕ, у которой был 31 млн рублей. При этом у картины, рассказывающей предысторию мирового экономического кризиса 2008 года, отсутствовал дух приключений.

Российская комедия ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ, о которой в интервью БК рассказывали продюсеры Алексей Пиманов и Ольга Погодина, стартовала с восьмой строчки. Фильм освоил лишь 6 млн рублей. Участник конкурсной программы Канн ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ с Кристен Стюарт освоил чуть больше 2 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 905 млн, с учетом СНГ – 966 млн рублей. Это лишь на 6% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил анимационный блокбастер ЗВЕРОПОЛИС.

08.03.2017 Автор: Дмитрий Некрасов