Официальная касса России: «Звонки» показывают седьмой лучший старт среди хорроров

ПРИТЯЖЕНИЕ сохранило лидерство в свой второй уикенд. Фантастическая мелодрама Федора Бондарчука освоила в российских кинотеатрах 263 млн рублей (с учетом СНГ – 271 млн). По сравнению с дебютной, четырехдневкой касса снизилась на 33% – результат, расположившийся в радиусе СТАЛИНГРАДА (-28%) и ЭКИПАЖА (-45%). В то же время ВИЙ, продемонстрировавший на старте более высокие кассовые сборы, на второй неделе терял уже 60% выручки. По итогам прошедшего уикенда у ПРИТЯЖЕНИЯ накоплено 750 млн рублей в России и 776 млн в СНГ. На данный момент это 17-й результат среди российских фильмов современного кинопроката. Проект рассчитывает на покорение миллиардного рубежа, что с учетом положительного «сарафана» вряд ли станет большой проблемой. Другой вопрос, сможет ли фильм приблизиться к итоговому результату ВИЯ (1,2 млрд в СНГ) – ответ на это даст только время.

Вторыми по итогам уикенда стали ЗВОНКИ. Новинка заработала в России 113 млн рублей, еще 5 млн добавили кинотеатры, расположенные в странах СНГ. Хоррор стартовал на уровне последних частей ПАРАНОРМАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ (около 120 млн в СНГ), превзошел обе части ЗАКЛЯТИЯ, но уступил сиквелу и триквелу АСТРАЛА. Лучше ЗВОНКОВ, помимо вышеназванных лент, на старте выступали лишь четвертая и пятая части ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ. Таким образом, это седьмой результат в списке лучших дебютов среди представителей жанра в России. По словам директора по прокату «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, на сборах хоррора положительно отразилось отсутствие серьезной конкуренции на дате.

Вторую неделю подряд третье место держит за собой БАЛЕРИНА. Мультфильм, отметившийся минимальным падением в десятке чарта (-22%), добавил в свою копилку 60 млн в России и 65 млн в СНГ, таким образом, доведя кассу до 145 млн в России и 160 млн в СНГ. Французская лента намерена побить рекорд сборов независимой анимации в нашей стране. Напомним, пальму первенства с 207 млн в СНГ удерживает КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГРОМ, также выпущенный «Вольгой».

Больше 65% кассы потеряли ТРИ ИКСА. На третьей неделе за уикенд картина смогла заработать всего 34 млн в России и 36 млн в СНГ, всего в активе боевика 534 млн в России и 571 млн в СНГ. По итогам проката лента вряд ли дотянет до финального результата другого фильма с Вином Дизелем – ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ, который завершил свое шествие по кинотеатрам с 624 млн рублей (данные по СНГ).

Замыкает пятерку чарта рекордсмен среди иностранных мюзиклов в РФ ЛА-ЛА ЛЕНД. С падением всего на 30% картина добавила к общей кассе 28 млн рублей в России (еще миллион принес прокат в странах СНГ) и теперь на счету фаворита оскаровской гонки 261 млн в России и 278 млн в СНГ.

Из других новинок лучший результат показала фантастика КОСМОС МЕЖДУ НАМИ. Фильм о межгалактической истории любви освоил 23 млн рублей в России (с учетом стран СНГ – 25 млн). Чуть хуже выступили ГОЛОС МОНСТРА и ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ. Испанская лента освоила 20 млн рублей в России и около 23 млн в СНГ. Комедия с Джеки Чаном в России отработала аналогично ГОЛОСУ, а в СНГ фильм заработал только 21 млн.

Стойким оловянным солдатиком в отсутствие хулиганских комедий выглядит ПОЧЕМУ ОН?. Картина добавила к своим капиталам 14 млн рублей, доведя общую кассу до 285 млн рублей (с учетом СНГ речь идет о 318 млн). Джеймс Франко в образе богатого и безбашенного бойфренда, таким образом, обошел НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ (267 млн рублей) и ПАРНЕЙ СО СТВОЛАМИ (266 млн).

С десятого места стартовали ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. Один из хитов прошлогоднего итальянского проката проявил себя в России лучше ожиданий, заполучив около 9 млн рублей.

За пределами десятки начали свой прокат ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ, заработавший 6 млн рублей, и ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ, освоившие около 3 млн. Очередной выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО заработал 2,5 млн рублей.

Общая касса Tоп-20 в России составила 627 млн, с учетом СНГ – 668 млн рублей. Это на 21% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт на второй неделе проката возглавила третья часть КУНГ-ФУ ПАНДЫ.

08.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов