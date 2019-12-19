«Союзмультфильм» заканчивает восстановление мультфильмов «Золотой коллекции»

«Союзмультфильм» заканчивает восстановительные работы 17 мультфильмов, относящихся к его так называемой «Золотой коллекции». Классика отечественной мультипликации тщательно реставрируется и обновляется с применением современных технологий. Часть картин относится к периоду 30-х годов XX века. Восстановление таких проектов происходит вручную. Для проведения этой работы применяется технология ротоскопинга: персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Кроме того, специалисты проводят цветокоррекцию и реставрацию оригинального звука.

«Во времена пленочных проекторов дефекты были незаметны при воспроизведении мультфильмов. Современные экраны и проекторы, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения», − цитирует ТАСС слова директора киностудии Бориса Машковцева.

На «Союзмультфильме» уверены, что восстановление картин поможет молодому поколению получить возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», которое из-за качества записи оставалось в тени. Уже готовы качественные копии проектов «Сказка о царе Салтане», «12 месяцев», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты» и «Щелкунчик». Студия намерена вернуть их на большие кинотеатральные экраны.

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19.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС