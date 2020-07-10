START рассказал о многочисленных зарубежных новинках июля

START начинает сотрудничество с британским бутиковым видеосервисом Walter Presents, благодаря которому уже в июле в российском онлайн-кинотеатре появится пул знаковых зарубежных сериалов, ранее не представленных на нашем рынке. Международные премьеры некоторых сериалов состоятся на START до показа на британской платформе.

С 10 июля: шведский сериал «Заложницы: Ячейка 21».

Один из самых ожидаемых проектов Walter Presents 2020 года, экранизация шведского детективного бестселлера «Ячейка 21», переведенного на многие языки, включая русский. Лидия, девушка из Румынии, приезжает в Швецию за обещанной лучшей жизнью, но попадает в сексуальное рабство. Взяв правосудие в свои руки, героиня сталкивается с офицером полиции, который также встал на путь мести. Две истории возмездия переплетаются.

С 13 июля: французский сериал «Киберсталкер».

Один из самых ожидаемых проектов Walter Presents 2020 года. Ураганный проект про подростков в духе «Эйфории». Лукас поступает в лучшую инженерную школу мира, но популярные ученики школы постоянно унижают одаренного 18-летнего гика, и тогда он решается на месть. Лукас, он же Люкс, взламывает мобильные телефоны и компьютеры знакомых, включая Алму, девушку, в которую он влюблен. Парень быстро превращается в человека, которым всегда мечтал быть, но при этом сам создает себе ловушку.

С 16 июля: французский сериал «Кеплер теряет контроль».

После полицейской операции, которая пошла не так, Самюэля Кеплера, сыщика, страдающего диссоциативным расстройством идентичности, переводят на простую офисную работу в городе Кале на севере Франции. Но убийство в лагере мигрантов Кале, прозванном местными «джунглями», заставляет его вернуться к работе детектива, несмотря на своих внутренних демонов, которые по-настоящему живут внутри полицейского и даже разговаривают. В поисках убийцы Кеплеру предстоит объединиться с молодой сотрудницей полиции Алис Хаддад, а еще заново познать себя и раскрыться другим…

С 17 июля: норвежский сериал «Девочки с амбициями».

Премьера первого сезона. Всего в сериале четыре сезона. Три подруги в поисках любви, карьеры, самореализации и своего места в мире, который их недооценивает. Это амбициозное трио настроено решительно, но порой между мечтами и реальностью слишком большой разрыв.

С 18 июля: бельгийский сериал «Код 37: Отдел секс-преступлений».

Премьера первого сезона. Всего в сериале три сезона. Детектив Ханна Мэйс возглавляет отдел полиции «Код 37», который расследует преступления сексуального характера. Она бескомпромиссно добивается справедливости для каждой жертвы. Но воспоминания об одной истории из прошлого продолжают тревожить ее.

С 19 июля: чилийский экшн-сериал «Беглецы».

Премьера первого сезона. Премьера второго сезона запланирована на август. Могущественный наркокартель нанимает четырех человек для перевозки кокаина из Боливии в Чили. Масштабная операция срывается из-за внезапной засады. Подельники пускаются в бега, скрываясь и от мафии, и от закона. У каждого из беглецов свое прошлое, но только вместе они могут выжить в этой бешеной гонке.

С 20 июля: нидерландский сериал «Обет на крови».

Премьера первого сезона. Всего в сериале три сезона. Добропорядочный сотрудник налоговой службы узнает, что лучшая подруга его дочки – дочь опасного преступника, только что вышедшего из тюрьмы. Забирая дочь от подружки, он невольно спасает бандиту жизнь и неожиданно становится его… другом.

С 22 июля: немецкий сериал «Исчезающая».

20-летняя Жанин Грабовски исчезает из маленького баварского городка близ границы с Чехией. Все указывает на то, что девушка сама хотела сбежать из родного дома, но ее мать уверена, что это не так. Заявление о пропавшей девушке полиция быстро кладет на полку, и матери-одиночке приходится самостоятельно расследовать исчезновение Жанин – на свой страх и риск. Поиски заставляют ее по-новому взглянуть на свою дочь и ее друзей. Может, Жанин действительно не хочет, чтобы ее искали?

С 24 июля: датский сериал «Обман».

Премьера первого сезона. Всего в сериале три сезона. Огромная корпорация в сфере устойчивой энергетики Energreen показывает невероятный, даже подозрительный рост. Когда одного из сотрудников компании находят мертвым, детектив Мадс Юстесен начинает собственное расследование. Неужели директор компании, харизматичный и успешный Содергрен знает об этой смерти больше, чем говорит?

С 25 июля: бельгийский сериал «Профессор Т. Особые преступления».

Премьера первого сезона. Всего в сериале три сезона. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Прибегать к его помощи – не лучшая идея, но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

С 30 июля: шведский сериал «Сговор».

Звезда европейского кино, шведский актер Ола Рапас – в роли следователя, готового на все, чтобы раскрыть хитрую коррупционную схему. Наставника детектива Хасселя жестоко убивают средь бела дня на улице Стокгольма. Чтобы найти убийцу, Хассель призывает на помощь «Тритон» – опергруппу, в которую входят самые верные коллеги следователя. Однако расследование идет не по плану и начинает угрожать семье Хасселя – его подруге Даниэле и 14-летней падчерице Виде. Кто же убил полицейского – мелкие бандиты или наемники, за которыми стоят люди из высших эшелонов власти?

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START