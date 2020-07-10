Киносетям припомнили долги перед дистрибьюторами

Компания «Централ Партнершип Сейлз Хаус» − юридическое лицо одноименного прокатчика подала иск к сети кинотеатров «Синема Парк». Он зарегистрирован 8 июля. В картотеке дел Арбитражного суда указывается, что дистрибьютор требует от сети более 194 млн рублей. Ранее представители ЦПШ говорили, что многие крупные киносети имеют невыплаченный долг за прокат картин с декабря 2019 года. Об этом же сегодня сообщает «Коммерсантъ». По словам главы «Централ Партнершип» Вадима Верещагина − крупный долг с новогоднего проката числится и за третьей по числу экранов в стране киносетью «Киномакс». Сумма долга не называется, судебных исков к сети пока нет.

«Киномакс» оказался должен и компании Sony Pictures, которая занималась прокатом фильмов ВТОРЖЕНИЕ и ЛЕД 2. Представители «НМГ Студии», которая является одним из производителей этих фильмов, утверждают, что сеть должна 83 млн рублей. На эту сумму в компанию отправлена досудебная претензия. В «Киномаксе» долг признают и готовы работать над его погашением. «График выплат был не согласован, так как была непонятна дата начала работы. Мэр Сергей Собянин объявил о ней с 1 августа, появилась определенность, и мы обсудим возможный график погашения», − прокомментировал ситуацию для «Коммерсанта» гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов.

Еще больше, чем «Киномакс» продюсерам ВТОРЖЕНИЯ и ЛЬДА 2 должна Объединенная киносеть «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино». На начало мая ее долг по этим проектам превысил 150 млн рублей, но в «НМГ Студии» подтверждают, что сеть договорилась о графике погашения.

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ», Арбитражный суд