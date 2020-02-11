Режиссер «Холопа» подписал эксклюзивный контракт с Yellow, Black & White

Клим Шипенко подписал эксклюзивный контракт с Yellow, Black and White сроком на три года. Информацию БК подтвердил сам режиссер. Инициатором закрепления долгосрочного сотрудничества выступил продюсер и совладелец Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Шипенко и YBW вместе работали над четырьмя проектами, а в 2019 году сняли и выпустили фильмы ТЕКСТ и ХОЛОП. Первый собрал более 392 млн рублей при бюджете в 75 млн. Второй на днях перешагнул за трехмиллиардный рубеж сборов.

«Это сотрудничество предложил Эдуард Илоян, но идея давно витала в воздухе, так как совместно мы сделали четыре фильма и уже работаем над проектами на разных стадиях производства. Некоторые из них уже написаны, какие-то пишутся, − рассказал БК Клим Шипенко. − Как режиссеру это партнерство дает мне уверенность, что я буду снимать фильмы, которые мне нравятся, с теми продюсерами, с которыми я уже выстроил отношения и хочу продолжать работать... Мне кажется, у нас отлично получается работать в такой команде: с Эдуардом Илояном, остальными продюсерами и сотрудниками разных департаментов, с которыми мы отлично сработались на всех этапах производства и маркетинга фильмов».

По словам Шипенко в разработке у партнеров сейчас находятся проекты разных жанров. Среди них будет исторический полуфантасмагорический триллер, шпионская ретро-комедия, которую будут снимать совместно с другой кинокомпанией, романтическая комедия Сони Карпуниной, в которой Шипенко выступит продюсером, и даже постапокалиптический сериал. «Есть большая вероятность, что сериал буду снимать я. Так складывались обстоятельства, что до этого мне не приходилось снимать сериалов», − отметил режиссер.

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11.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская, Никита Никитин