Глава русского Fox выступил против «искусственного регулирования» графика релизов

Гендиректор российского подразделения прокатной компании 20th Century Fox Вадим Смирнов заявил «Ведомостям», что выступает против «искусственного регулирования» выхода фильмов в кинотеатрах: «Я категорически против переноса дат проката картин, индустрии необходим цивилизованный диалог между властью, продюсерами и кинопрокатными организациями. Оптимальные решения проблем между ними существуют и могут быть найдены».

В ответ на вопрос «Ведомостей», почему, если Смирнов выступает против искусственного регулирования проката, его подпись появилась под таким текстом в «Российской газете», он ответил, что ситуация вокруг этого письма для него «крайне неоднозначна», и добавил, что не был «автором этого текста». Смирнов подчеркивает, что российское подразделение 20th Century Fox активно поддерживает российский кинематограф, выпускает в прокат большое число отечественных картин, тратит на это усилия и финансы компании. Так же делают другие иностранные прокатчики, работающие в России, добавляет он: «Я согласен, что Министерство культуры делает очень большую работу по поддержке индустрии, как это указано в письме. С другой стороны, я, конечно же, категорически не согласен с мыслью, что зарубежный кинопродукт является злом и он должен быть противопоставлен местному кино. Зарубежные фильмы как раз и были тем движком, который помог возродить кинотеатральную индустрию и который сейчас поддерживает коммерческий и зрительский баланс в некогда совсем угасших кинотеатрах».

Напомним, что в четверг Минкультуры пошло навстречу представителям рынка и отменило свое решение о переносе начала проката фильма БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ на 1 февраля. Этому поспособствовала позиция продюсеров компании Art Pictures Studio, чьи картины СЕЛФИ и ЛЕД могли пострадать от близкого соседства с потенциальным голливудским блокбастером. «Продюсерам кинокомпании Art Pictures Studio и Министерству культуры РФ удалось построить конструктивный диалог и достичь взаимопонимания в соблюдении договоренностей по прокату зарубежного релиза БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ и российских релизов. Это вселяет уверенность в том, что и в будущем без кардинальных мер и преждевременных выводов всегда можно договориться и подтвердить свою позицию на рынке, как прокатным компаниям, так и производителям зрительского кино», – говорится в заявлении кинокомпании.

19.01.2018 Автор: Артур Чачелов