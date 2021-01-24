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Продюсер «Союза спасения» ответил критикам музыки в фильме

Он отверг обвинения в несостоятельности использованных произведений

Анатолий Максимов, продюсер фильма СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ответил на обвинения ряда российских кинокомпозиторов. Накануне в сети появилось открытое письмо, в котором создателей ленты обвиняли в непрофессионализме и плагиате произведений, использованных для музыкального оформления картины. БК писал об этом в 20 января

Ответное письмо компании «Дирекция кино», которая является производителем СОЮЗА СПАСЕНИЯ, появилось на сайте премии «Золотой орел». В нем Анатолий Максимов решительно отвергает предъявленные обвинения и ставит под вопрос компетенции подписантов первого письма. 

В частности, создатели СОЮЗА СПАСЕНИЯ утверждают, что музыка в фильме «не является «переработкой» Дэниэла Пембертона, поскольку не совпадает с ней ни мелодически, ни гармонически», а пересечение по ритму и темпу является распространенной практикой в современной музыке. Кроме того, в письме Максимова говорится, что перед композитором Дмитрием Емельяновым стояла сложнейшая творческая задача − «преодоления «временного барьера», с которой, он «блестяще справился, дав СОЮЗУ СПАСЕНИЯ уникальное звучание, не имеющее аналогов в отечественной киноиндустрии».

«В мировой практике существуют удачные примеры подобных решений (ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ, «Мир Дикого Запада» и многие другие), но там просто в голову никому не приходит дисквалифицировать создателей из номинаций на престижную премию, обвиняя их во вторичности», − указывается в письме «Дирекции кино». В качестве одного из доказательств отсутствия плагиата приводится факт выпуска саундтрека СОЮЗА СПАСЕНИЯ в США компанией Hollywood Records, по поручению студии Disney, которая занимается дистрибуцией фильма и очень трепетно относится к вопросам соблюдения авторских прав. 

Технические претензии к музыке фильма продюсер также не принял. «Мы сделали свой фильм, не пытаясь попасть в провинциальное представление о «большом голливудском кино». В музыкальном решении использовались современные технологии, стили и звучания, разнообразные инструменты от симфонического оркестра до синтезаторов, гитар и всевозможных перкуссий, − пишет Анатолий Максимов. − Дмитрий Емельянов, на наш взгляд, является одним из ярчайших представителей молодого поколения композиторов».

Фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ вышел в кинотеатральный прокат в новогодние каникулы 2019-2020 годов. Лента стала одним из триумфаторов прошедшей в пятницу церемонии вручения наград премии «Золотой орел». Картине досталось семь призов.

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24.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт премии «Золотой орел»

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