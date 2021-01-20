Российские кинокомпозиторы возмутились номинацией «Союза спасения» на «Золотой орел»

Сообщество российских кинокомпозиторов написало открытое письмо председателю Президенту Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Владимиру Наумову, выразив свое недоумение попаданием в номинацию «Лучшая музыка» премии «Золотой орел» фильма СОЮЗ СПАСЕНИЯ. За эту работу номинируется Дмитрий Емельянов.

«Лауреатами этой категории в разные годы становились настоящие мэтры музыкального мира: Эннио Морриконе, Эдуард Артемьев, Андрей Петров, Алексей Рыбников, Юрий Потеенко. Своим мастерством они задали высокую музыкальную планку мирового кинематографа. Как любое культурное достояние ее необходимо не только не уронить, но и тщательно поддерживать. Это одинаково важно делать как на мировом, так и на отечественном уровне, чтобы давать представление последующим поколениям о настоящем искусстве киномузыки», − говорится в открытом письме, публикованном 20 января.

По мнению подписавших обращение, музыка в фильме СОЮЗ СПАСЕНИЯ не является оригинальной. «Невооруженным взглядом, – не говоря уже про экспертный композиторский, – можно услышать сочетание инструментальной и мелодической переработки существующей музыки из фильма МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА (2017 г., комп. Дэниэл Пэмбертон). Более детальный разбор музыки также позволяет предположить, что переработаны были и другие оригинальные произведения сторонних авторов из других проектов», − указывается в письме. Если это так, то картина не может претендовать на участие в музыкальной номинации «Золотого орла» в соответствии с регламентом этой Премии.

В письме также отмечается, что музыка СОЮЗА СПАСЕНИЯ технически «очень низкого качества», так как симфонические партии записаны виртуальными инструментами, а не живым оркестром. «Отсутствует какая-либо детальная работа над ними – программирование реалистичного звучания, работа над ансамблем, создание качественного пространства для реалистичности звучания, работа над тембрами. Звучание музыки соответствует уровню эскиза, демо-трека, но не принятому в индустрии коммерческому звучанию», − утверждают подписанты письма.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, сообщество российских кинокомпозиторов просит исключить СОЮЗ СПАСЕНИЯ и Дмитрия Емельянова из числа номинантов на «Золотой орел».

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20.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Открытое письмо