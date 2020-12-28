«Золотой орел» объявил номинантов премии за 2020 год

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России» объявила номинантов премии Золотой орел за 2020 год.
Ранее Экспертный Cовет рекомендовал для голосования 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильма,16 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 11 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2018-2019 годов, 37 анимационных фильмов, а также 23 игровых зарубежных фильма в российском прокате.
Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Лента упоминается 14 раз. У фильма СТРЕЛЬЦОВ − 9 номинаций.
Полный список номинантов:
Лучший фильм:
Лучший неигровой фильм:
Лучший короткометражный фильм:
Лучший анимационный фильм:
Лучшая режиссерская работа:
Лучший сценарий:
Лучшая женская роль в кино:
Лучшая мужская роль в кино:
Лучшая женская роль второго плана:
Лучшая мужская роль второго плана:
Лучшая операторская работа:
Лучшая работа художника-постановщика:
Лучшая работа художника по костюмам:
Лучшая музыка к фильму:
Лучший монтаж фильма:
Лучшая работа звукорежиссера:
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:
Лучшие визуальные эффекты:
Лучший зарубежный фильм в российском прокате:
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
Лучшая мужская роль на телевидении:
Лучшая женская роль на телевидении:
Торжественная церемония вручения премии Золотой орел состоится 22 января 2021 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
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28.12.2020 Автор: Артур Чачелов
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