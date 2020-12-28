Новости


«Золотой орел» объявил номинантов премии за 2020 год

Церемония вручения наград победителям пройдет 22 января 2021 года

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России» объявила номинантов премии Золотой орел за 2020 год.

Ранее Экспертный Cовет рекомендовал для голосования 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильма,16 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 11 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2018-2019 годов, 37 анимационных фильмов, а также 23 игровых зарубежных фильма в российском прокате.

Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Лента упоминается 14 раз. У фильма СТРЕЛЬЦОВ − 9 номинаций.

Полный список номинантов:

Лучший фильм:

Лучший неигровой фильм:

  • ПРОСТРАНСТВО СТИХА: БОРИС СЛУЦКИЙ, режиссер: Виктор Ткачев;
  • СТАНИСЛАВСКИЙ: ЖАЖДА ЖИЗНИ, режиссер: Юлия Бобкова;
  • ШАМАН, режиссер: Андрей Осипов.

Лучший короткометражный фильм:

  • «One mango, please», режиссер: Надежда Михалкова;
  • «Конец войны», режиссер: Сергей Рамз;
  • «Сцены у моря», режиссер: Оксана Дегтярева.

Лучший анимационный фильм:

Лучшая режиссерская работа:

Лучший сценарий:

Лучшая женская роль в кино:

Лучшая мужская роль в кино:

Лучшая женская роль второго плана: 

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучшая операторская работа:

Лучшая работа художника-постановщика:

Лучшая работа художника по костюмам:

  • Екатерина Химичева (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);
  • Екатерина Шапкайц (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);
  • Владимир Никифоров, Наталия Седицкая (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая музыка к фильму:

Лучший монтаж фильма:

Лучшая работа звукорежиссера: 

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший зарубежный фильм в российском прокате: 

  • 1917 (1917), дистрибьютор: UPI;
  • ПИНОККИО (Pinocchio), дистрибьютор: «Вольга»;
  • ФАССБИНДЕР (Enfant Terrible), дистрибьютор: «Ракета релизинг».

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий): 

  • «Дипломат», режиссер: Юрий Кузьменко, вещатель: Первый канал;
  • «Магомаев», режиссер: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов, вещатель: Первый канал;
  • «Одесский пароход», режиссер: Сергей Урсуляк, вещатель: «Россия 1».

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

  • «Заступники», режиссер: Владимир Котт, вещатель: Первый канал;
  • «Триггер», режиссер: Дмитрий Тюрин, вещатель: Первый канал;
  • «Ученица Мессинга», вещатель: Первый канал.

Лучшая мужская роль на телевидении:

  • Александр Лазарев − «Дипломат»;
  • Максим Матвеев − «Триггер»;
  • Юрий Беляев − «Ученица Мессинга».

Лучшая женская роль на телевидении:

  • Светлана Немоляева − «Дипломат»;
  • Чулпан Хаматова − «Зулейха открывает глаза»;
  • Татьяна Черданцева − «Ученица Мессинга».

Торжественная церемония вручения премии Золотой орел состоится 22 января 2021 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

28.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

«Текст» стал триумфатором премии «Золотой орел»

«Золотой орел» объявил номинантов

Стали известны претенденты на «Золотого орла»

«Золотой орел» назвал «Салют-7» лучшим фильмом

Объявлены номинанты премии «Золотой орел»


Самое читаемое

Фильм по популярному сериалу покажет «КиноПоиск HD»

Полнометражный «Мажор» ушел в онлайн

Подробнее
В его основе методика, учитывающая данные 19 популярнейших в Интернете ресурсов

Опубликован «Абсолютный рейтинг» лучших зарубежных фильмов года

Подробнее
В опросе портала «Кино-Театр.ру» приняли участие 20 экспертов

Российские критики назвали лучшие сериалы 2020 года

Подробнее
Мультфильм может собрать не менее 100 млн рублей по итогам уикенда

Предварительная касса четверга: «Огонь» проигрывает «Семейке Крудс»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 