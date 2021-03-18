World Pictures готовит к прокату полную версию фильма «Супернова»

Психологическая драма СУПЕРНОВА с участием Колина Ферта и Стенли Туччи, уже вышедшая в российский прокат 11 марта, может появится в отечественных кинотеатрах в полной версии. Об этом в разговоре с БК рассказал глава компании World Pictures Сергей Щербинин. Документы на прокатное удостоверение полной версии фильма поданы в Минкульт сегодня, 18 марта. Заявленная дата начала проката новой версии ленты - 22 марта. При этом прокат полной версии фильма пока кинотеатрами не подтвержден.
Вокруг картины поднялась сильная волна обсуждений несколько дней назад, когда стало известно, что ЛГБТ-драма появилась в российском прокате в цензурированном виде. Из фильма была удалена трехминутная интимная сцена между главными героями. Многим журналистам это напомнило случай с картиной РОКЕТМЕН, посвященной творческому пути Элтона Джона, когда компания «Централ Партнершип» удалила из фильма ряд провокационных сцен.
Сергей Щербинин в разговоре с БК отметил, что подводить итоги сложившейся ситуации преждевременно. «Было бы интересно сравнить результаты проката сокращенной и полной версий и после этого делать какие-то выводы», - подчеркнул он.
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18.03.2021 Автор: Никита Никитин
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