World Pictures провела презентацию весенне-летних релизов

17 марта в столичном кинотеатре «Москва» компания World Pictures провела презентацию своих будущих проектов и целиком показала ближайший из них − романтическую комедию ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ. Закрытое мероприятие было рассчитано на крупных партнеров компании. Презентация несла цель поближе познакомить кинотеатры с релизами весенне-летнего пакета World Pictures и помочь расширить их роспись. Все проекты представлял генеральный директор компании Сергей Щербинин.

22 апреля прокатчик выпускает в кинотеатры ленту АМНЕЗИЯ − интригующий мрачноватый триллер о мужчине, который, придя в себя после потери памяти, обнаруживает, что он может быть жестоким серийным убийцей. Сергей Щербинин назвал сюжет закрученным, а в качестве аналогов по стилю, атмосфере и кассе привел проекты ИГРА ГАННИБАЛА, КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ ЗЛОЙ и ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК. Компания надеется, что лента сможет собрать в общей сложности не менее 30 млн рублей.

8 апреля у World Pictures выходит более крупный проект − хоррор ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ. Эту картину выпускают совместно с Planeta Inform Film Distribution. Фильм рассказывает о реально существующем в Великобритании доме, который считается самым населенным призраками месте в стране. Глава World Pictures отметил, что подобные хорроры, основанные не столько на «бу-эффектах», сколько на жутковатой атмосферности, сейчас пользуются наибольшим спросом у публики. Русское название картины, в котором появилось слово «Проклятие», должно вызвать у зрителя ассоциации с легендарной франшизой, а также с мейджорским хоррором ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. На презентации показали эффектный трейлер и несколько отрывков из фильма, которые напомнили первые фильмы франшизы ЗАКЛЯТИЕ, а также ленту ВИНЧЕСТЕР, ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ. Компания надеется собрать этим проектом не менее 50 млн рублей.

В мае World Pictures выпустит в прокат анимационный фильм от Studio Canal СЕМЕЙКА МОНСТРОВ. Представляя проект, Сергей Щербинин отметил его качество и интересный сюжет. Однако никаких материалов по релизу показано не было. Компания надеется, что лента соберет не меньше 30 млн рублей.

Еще одним релизом мая-июня станет хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ. Эту ленту назвали «динамичной и страшной», а также вкратце рассказали ее сюжетную канву: она повествует о жутком существе, которое появляется на границе между США и Мексикой, и его приход связан с существующими у местных поверьями. В качестве атмосферных аналогов назывались проекты НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА.

В июне World Pictures выпустит в прокат звездную криминальную ленту в стиле КРЕСТНОГО ОТЦА о мафии и мести − проект THE BIRTHDAY CAKE. В фильме заняты Вэл Килмер и Эван МакГрерог. Сергей Щербинин описал картину как «большую и красивую криминальную историю», а в качестве референсов назвал проекты ДЖОННИ Д и КАПОНЕ: ЛИЦО СО ШРАМОМ.

«Бриллиантом в короне компании», был назван амбициозный фантастический проект DUAL − картина о людях и их клонах, которые в будущем участвуют в популярном соревновании, сражаясь друг с другом. В качестве звезд здесь заявлены Карен Гиллан (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ, ДЖУМАНДЖИ), Аарон Пол (ЖАЖДА СКОРОСТИ) и Джесси Айзенберг (СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ). Международным прокатом картины будет заниматься Universal, а у нас ее выпустит World Pictures. Релиз пока планируют на 23 сентября 2021 года. По словам Сергея Щербинина, международные партнеры заверили его, что лента будет готова в намеченные сроки.

Презентация закончилась показом проекта ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ − классического голливудского ромкома со звездами в антураже летнего Нью-Йорка, фильма в стиле проектов РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ, ОБЕЩАТЬ − НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ, КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Релиз выходит 25 марта и, как полагают в компании, станет основным предложением для женской аудитории и парочек на дате. Подобного зарубежного кино сейчас действительно очень мало, а зрительский спрос на него в России есть всегда.

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17.03.2021 Автор: Артур Чачелов