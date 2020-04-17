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Соинвестор «Экспоненты» открыл две новые прокатные компании

Одна из них будет заниматься выпуском хорроров

На кинопрокатном рынке России, Украины и СНГ появились новые игроки − дистрибьюторские компании World Pictures и Exponenta Horror. Обе созданы Сергеем Щербининым, который последние 5 лет являлся управляющим партнером и соинвестором независимой кинопрокатной компании «Экспонента». Новые компании будут работать в единой связке. Их основная деятельность − приобретение прав и прокат фильмов в России, Украине, странах СНГ и Прибалтики.

«Управляющим партнером было принято решение создать более крупные компании, специализирующиеся на разных жанрах и нацеленные на привлечение большей аудитории», − говорится в презентации, имеющейся в распоряжении БК. 

В презентации также указано, что «World Pictures – универсальный бренд, название и логотип которого призваны вызвать ассоциации зрителя с мейджорами». Эта компания нацелена на выпуск разножанрового кино. Exponenta Horror – аналог международных Blumhouse и Orion Pictures, специализируется на выпуске качественных и кассовых хорроров». Она должна «перенять, поддержать и усилить» статус «Экспоненты», как компании № 1 в России по выпуску хорроров.

Альянс новых компаний намерен выпускать один-два фильма в месяц, т.е. более 20-24 полнометражных фильмов в год. Пока же, заявлено только пять релизов. 2 июля Exponenta Horror выпустит в прокат мистический триллер ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (Behind You), а 16 июля − хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (DreamKatcher). 30 июля у World Pictures выйдет южнокорейский комедийный экшн ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА (Extreme Job), 29 октября − мультфильм СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ (Little Vampire), а 25 февраля 2021 года − британская драма СУПЕРНОВА (Supernova).

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17.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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