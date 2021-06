Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 июня

Компания Sony Pictures перенесла на осень премьеру мультфильма МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: ТРАНСФОРМАНИЯ — вместо 23 июля картина ушла на 21 октября.

Disney определился с датой российского проката фильма Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», который участвует в основном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля — на больших экранах зрители увидят картину 28 октября. Также компания «Централ Партнершип» заявила на 27 января 2022 года выпуск картины ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ.

С 6 августа на 29 июля «Экспонента» перенесла прокат мультфильма ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ.

Сразу о нескольких изменениях заявило «Наше кино»: так, с 9 декабря 2021 года комедия САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 3 улетела на 13 января 2022-го. Вместо нее на 9 декабря встал фильм ужасов КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА, который ранее был заявлен на 2 декабря. Дату проката получили и другие проекты компании: анимационный фильм ГУЛЛИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ выйдет на большие экраны с 27 января 2022 года проект #ХОЧУВИГРУ, который продюсируют «МТС Медиа» и компания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, встал на 7 октября, а военная драма МАРИЯ — на 2 декабря.

О различных новинках рассказала также компания A-One Films, в числе которых оказались участники конкурсных программ предстоящих Канн. На 14 октября заявлен проект AFTER YANG (AOF), а на 4 ноября — драма ПАРИЖ, 13-Й ОКРУГ Жака Одиара. Также драма ALL WENT FINE Франсуа Озона встала на 23 сентября. Кроме того, на 29 июля заявлен перевыпуск фильма ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.

27.06.2021 Автор: Виолетта Палий