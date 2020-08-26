World Pictures провела презентацию пакета и показала комедию «Супер Крейзи»

26 августа кинопрокатная компания World Pictures провела закрытую презентацию для нескольких ключевых партнеров. Молодой дистрибьютор представил свои проекты осени и зимы 2020 года и начала 2021 года. Мероприятие провел основатель и руководитель компании Сергей Щербинин. В начале он поприветствовал гостей, поблагодарив за поддержку и отличную работу релизом ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ и сообщив, что этот проект был одним из лидеров по наработке и в конце-концов в кинотеатрах России собрал больше, чем где бы то ни было в мире.

По словам Щербинина, следующим большим прокатным хитом компании должен стать проект СУПЕР КРЕЙЗИ − аргентинская комедия с Натальей Орейро в главной роли, которая выйдет в прокат 24 сентября. Актриса очень популярна в России, а потому вокруг проекта уже складывается большой ажиотаж. На днях World Pictures провела в соцсети «ВКонтакте» премьеру дублированного трейлера и за первый день получила больше 550 тыс. просмотров. Сама Орейро очень хочет участвовать в промокампании фильма, но пока физически не может выбраться из Аргентины в Россию. Тем не менее, она уже анонсировала выход проекта в нашей стране в своем инстаграме, а также пообещала записать специальные обращения для наших кинотеатров. World Pictures в свою очередь по-особому подошла к локализации картины, деликатно усилив ее комедийную составляющую и сделав юмор понятным для более широкой (в данном случае, молодой) аудитории. На презентации показали вышеупомянутый трейлер, а в конце мероприятия и сам фильм. К слову, локализация в нем действительно удалась. Скрининг на фильм можно будет прочитать в одном из ближайших электронных выпсков БК.

После успеха ЗЕРКАЛ: ИНКАРНАЦИИ World Pictures рассчитывает на то, что хорошо себя проявит и следующий хоррор в ее пакете − ЛОВЕЦ СНОВ, выходящий 1 октября. Компания сделала для фильма собственный трейлер, который получился настолько удачным, что его западный правообладатель картины отметил, что он лучше ролика, который сделала для всего мира Lionsgate. ЛОВЕЦ СНОВ − прямой перевод оригинального названия фильма, так что прокатчик надеется сыграть на ассоциациях зрителя с одноименным фильмом по роману Стивена Кинга, а также с фильмом АСТРАЛ, благодаря участию в проекте актрисы Лин Шэй.

15 октября дистрибьютор предложит кинотеатрам и зрителям корейскую экшн-комедию ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА. Компания верит, что этот проект станет большим хитом у нас, так как во многих странах мира это уже произошло, и лента по итогам прошлого года получила в мировом прокате $125 млн, став вторым по величине сборов корейским проектом после ПАРАЗИТОВ. Локализованный трейлер ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ РАБОТЫ был прихардлочен к фильму ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ. На презентации показали его и несколько сцен из фильма, которые характеризовали картину как оригинальную экшн-комедию, смешивающую стили гонконгских, французских и голливудских собратьев по жанру.

Еще одним осенним проектом World Pictures (старт 29 октября) станет комедия «в стиле Тарантино» КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ. Проект обращает на себя внимание звездным актерским составом (Лиам Хэмсворт, Винс Вон, Джон Малкович), а дистрибьютор в свою очередь обещает раскрасить его качественной локализацией. Никаких материалов, кроме постера, по фильму показано не было.

В ноябре прокатчик запланировал выпуск двух анимационных проектов − французского полнометражного мультфильма СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ (5 ноября) и японского аниме НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ. Представляя каждую из этих картин Сергей Щербинин отметил их качество: созданием первой занимался французский гигант Canal +, второй сделали культовые японские режиссер и сценарист.

Эксклюзивами презентации стали материалы по проектам 2021 года. Прежде всего, это драма СУПЕРНОВА − звездная история «оскаровского» порядка с участием Колина Ферта и Стенли Туччи, рассказывающая о двух близких людях, которые отправляются в последнее совместное путешествие в своей жизни. На презентации представили ранее нигде не демонстрировавшийся проморолик картины, передающий ее настроение и представляющий ее основных звезд. Очевидно, что картина привлечет внимание избирательной публики и любителей авторского кино. Ее выпустят 25 февраля.

На презентации также был представлен еще один звездный проект 2021 года − новинка пакета, которая досталось World Pictures после Каннского кинорынка. Это фантастический экшн DUAL, который назвают «новыми ГОЛОДНЫМИ ИГРАМИ». Лента расскажет о мире будущего, где главная героиня вынуждена бороться со своим собственным клоном. В качестве звезд проекта заявлены Карен Гиллан (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ), Аарон Пол (ЖАЖДА СКОРОСТИ) и Джесси Айзенберг (СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ). Международным прокатом картины будет заниматься Universal, а у нас ее выпустит World Pictures. Релиз пока планируют на октябрь 2021 года.

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26.08.2020 Автор: Артур Чачелов