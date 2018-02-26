The Weinstein Co объявит себя банкротом

Совет директоров The Weinstein Company (TWC) отверг предложение о покупке от группы инвесторов, возглавляемых бывшей сотрудницей администрации Барака Обамы Марией Контрерас-Свит. Она намеревалась приобрести 51% акций компании и установить в ней правление женского большинства. В попавшем в прессу письме Совета к Контрерас-Свит и ее партнеру Рону Берклу сообщается, что компания приняла решение начать процедуру банкротства.

Однако в этой ситуации все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. На самом деле предложение группы инвесторов для TWC было оптимальным. Однако Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман фактически заблокировал эту сделку из-за наличия множества исков к TWC, Харви Вайнштейну и его брату Бобу. Одним из последних по времени стало обращение в суд бывшего операционного директора компании Дэвида Глассера, уволенного Советом директоров по неназванной «серьезной причине». Иск Глассера затрагивает каждого из членов Совета и в общей сложности тянет на $85 млн.

Рассмотрение всех дел может занять очень много времени, и никаких инвестиций во время этого периода TWC получить не сможет. Так что у компании просто не хватает собственных средств на продолжение полноценного функционирования. Инвесторы Мария Контрерас-Свит и Рон Беркл лично встречались с Генеральным прокурором, чтобы убедить его не блокировать сделку по покупке компании ради обеспечения ее функционирования. Однако, похоже, переговоры не увенчались успехом, и Совет директоров TWC, обвинив инвесторов в неэффективности и иллюзорности их планов, отверг предложение о покупке. Единственным выходом из сложившейся ситуации станет начало процедуры объявления The Weinstein Company банкротом.

26.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com