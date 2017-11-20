The Weinstein Company получила первое официальное предложение о покупке

Кинокомпания The Weinstein Company (TWC) продолжает снабжать мир новостями. Еще недавно она, несмотря на сложный информационный фон вокруг ее основателя и бывшего главы Харви Вайнштейна, рапортовала о том, что сумела привлечь инвестиции для своего дальнейшего развития. Деньги пришли со стороны инвестиционного фонда Colony Capital. Тогда рынок расценил эту новость как весть о потенциальной продаже компании фонду. Теперь же, выяснилось, что TWC поступило предложение о покупке с совершенно другой стороны.

Ранее потенциальными покупателями компании значились корпорации Lions Gate Entertainment, A&E Networks и Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Однако первое официальное предложение пришло, что называется, «откуда не ждали». Официальное письмо совету директоров TWC направила экс-глава управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит. Она предложила купить кинокомпанию «за несколько сотен миллионов долларов». При этом, в случае завершения этой сделки, компания будет обязательно переименована, а большинство в совете директоров будут составлять женщины.

Будет ли совет директоров TWC рассматривать предложение Контрерас-Свит, пока неясно. Однако, похоже, он отнесся к письму серьезно. Во всяком случае, источники издания The Wall Street Journal сообщили о том, что Боб Вайнштейн уже заявил, что в случае, если TWC продадут Марии Контрерас-Свит, он покинет компанию.

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20.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК