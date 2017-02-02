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Новый проект Ивана Твердовского отмечен призами кинорынка в Роттердаме

Лента Jumpman получит 20 тыс. евро

На Международном кинофестивале в Роттердаме главный приз «Евримаж» и 20 тыс. евро рынка проектов «Синемарт» выиграл новый проект режиссера Ивана И. Твердовского. Он известен под международным названием Jumpman. Лента, находящаяся в стадии пре-продакшна, расскажет о молодом человеке, который обладает необычной способностью, но использует ее в неблагородных целях. С русскоязычным названием фильма создатели пока не определились.

«Престижный приз практически является гарантией поддержки европейскими кинофондами нашей картины, – рассказала продюсер картины Наталья Мокрицкая. – Мы рады, что наш проект о современной жизни в России вызвал живой интерес в Европе. Уже через неделю Jumpman  будет участвовать на не менее важном  рынке копродукции в рамках Берлинале».  

Как и предыдущие фильмы режиссера, эта картина станет копродукцией с Францией и Германией. Одним из французских патрнеров проекта вновь выступит компания Arizona, участвовавшая в проекте ЗООЛОГИЯ. Немецкого продюсера хотят найти в кинорынке в Берлине.   

02.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинокомпания «Новые люди»

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