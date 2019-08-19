Госкино Украины осталось без начальника

Глава украинского Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, передает украинское ИА УНН. Сам Ильенко рассказал об этом в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию, − сказал Ильенко. − Это позволит новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли».

Ильенко отметил, что выполнил задачу по возрождению украинского кинематографа, пройдя путь «от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня». В ближайшее время чиновник планирует отдохнуть, чтобы в дальнейшем продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.

Филипп Ильенко − украинский актер, продюсер и политик. Сын кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. Он стал председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино в 2014 году.

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19.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: УНН