Госкино Украины осталось без начальника

Глава украинского Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, передает украинское ИА УНН. Сам Ильенко рассказал об этом в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию, − сказал Ильенко. − Это позволит новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли».
Ильенко отметил, что выполнил задачу по возрождению украинского кинематографа, пройдя путь «от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня». В ближайшее время чиновник планирует отдохнуть, чтобы в дальнейшем продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.
Филипп Ильенко − украинский актер, продюсер и политик. Сын кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. Он стал председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино в 2014 году.
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19.08.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: УНН
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