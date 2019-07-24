Крупнейших украинских прокатчиков обвинили в связях с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против крупнейших кинопрокатчиков страны. Их подозревают в связях со спецслужбами России. Об этом пишет РБК. Дело появилось после обращения неназванного депутата Верховной Рады. В доносе говорилось, что украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и MultiMedia Distribution, которые «появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний», а их конечными владельцами являются российские граждане. Депутат также попросил разобраться с наличием у компаний сверхприбылей, сделками с другими, уже фиктивными компаниями и «сомнительными перечислениями средств в адрес российских компаний за прокатные права».

В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и MultiMedia Distribution − действительно крупнейшие кинодистрибьюторы Украины. Первая занимает больше половины рынка, прокатывая весь контент студий Disney, Sony, Universal и Paramount. Вторая является дистрибьютором фильмов Fox, третья − Warner Bros., Volga Ukraine работает с независимыми проектами, но костяком ее пакета являются те же релизы, что у российской «Вольги».

В отношении Kinomania («Киномания») и Volga Ukraine («Вольга Украина») СБУ проявила особый интерес. Через суд спецслужба получила доступ к счетам этих дистрибьюторов и информации, которая относится к банковской тайне. Правда, до 28 июня компании еще имеют право оспорить данное решение. «Киноманию» не раз обвиняли с тесных связях с российским «Каро Премьер», при посредничестве которого украинская компания якобы получает права на пакет фильмов от Warner. Гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев заявил РБК, что его компания не имеет никакого отношения к украинскому дистрибьютору. «Вольга Украина», как и российская «Вольга», принадлежит американской Volgafilm, Inc. Сергея Ершова. Комментировать украинское дело прокатчик не стал.

В материалах дела СБУ также говорится, что российские спецслужбы якобы заставляли украинских прокатчиков направлять средства «для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации». Там же указывается, что владельцы вышеупомянутых компаний используются «как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент».

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24.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК