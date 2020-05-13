Первым релизом широкого проката в США после карантина может стать триллер «Неистовый»

Первым фильмом, с помощью которого в июле будут перезапускать широкий прокат в США, станет новый триллер НЕИСТОВЫЙ, одну из главных ролей в котором исполнил Рассел Кроу. Лента, ранее запланированная к выходу в начале сентября, неожиданно преехала на 1 июля 2020 года. Выпускать картину будет новый дистрибьютор Solstice Studios − дистрибуционное подразделение образованной в 2018 году независимой кинокомпании кинопродюсера Марка Джилла, наиболее известного по проектам ПАДЕНИЕ ОЛИМПА и ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА.

НЕИСТОВЫЙ − напряженный триллер об агрессивном мужчине, который после небольшого дорожного инцидента начинает преследовать нагрубившую ему женщину. Появление этой жанровой новинки на 1 июля − важный сигнал для американских кинотеатров, которые, как предполагается, в основной своей массе начнут открываться в конце июня. Решение о выборе даты было окончательно принято после консультаций с Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров США (NATO), а также руководителями крупнейших киносетей и независимых площадок.

В Solstice Studios уверены, что на дате 1 июля картина сможет выйти и в международный прокат: дистрибьютор рассчитывает на начало показов в кинотеатрах Китая, Австралии, Германии, Южной Кореи и ряда европейских рынков. В России права на НЕИСТОВОГО принадлежат компании «Вольга», однако она еще не анонсировала дату его выпуска.

Ранее фильмом, которым кинотеатры собирались перезапускать широкий прокат во всем мире являлся фильм ДОВОД Кристофера Нолана. Он стоит на 17 июля. Выпускающая картину Warner Bros., окончательно не решила, будет ли она рисковать и выходить на данной дате или прибережет фильм с бюджетом в $200 млн до лучших времен. Инсайдеры утверждают, что студия давно бы перенесла релиз, но категорически против этого решения выступает сам Кристофер Нолан.

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13.05.2020 Автор: Артур Чачелов