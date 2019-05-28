«Главкино» идет к банкротству

Арбитражный суд Москвы постановил ввести процедуру наблюдения в отношении ЗАО «УК «Главкино», сочтя, таким образом, обоснованными требования признать киностудию банкротом. Об этом сообщает «Коммерсантъ». С таким требованием вышел основной кредитор компании − ВТБ.

«Главкино» − крупнейший в Подмосковье студийно-производственный комплекс, которому принадлежат 10 га земли. Компания действительно получила от ВТБ три кредита. По данным «Коммерсанта», в 2011 году ей выдали 919 млн руб. под 9,75% и 1,7 млрд руб. под 10,25%. Еще 1,6 млрд руб. под 21,15% компания взяла в 2015 году. Средства были вложены в строительство и инфраструктуру комплекса. Сейчас ВТБ требует вернуть 7,2 млрд − сумму, которая учитывает неоплаченные проценты, комиссии и неустойки. Суд согласился включить банк в реестр кредиторов компании.

Пикантность ситуации в том, что «Главкино» фактически принадлежит ВТБ. Собеседники «Коммерсанта» уверены, что цель банкротства − реструктуризация долга студии, которую затем смогут продать кому-то из участников рынка. Сейчас «Главкино» используется в основном для съемок телевизионных сериалов и шоу и иногда для производства кино. Главная ценность компании − в павильонах, оборудовании и земле, на которой она построена. Впрочем, ликвидность последнего актива заметно снижена ввиду имеющегося на текущий момент разрешения на использование участков (ВРИ) только под размещение кинотелевизионного комплекса. Смена ВРИ под многоэтажную застройку запрещена.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

28.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ