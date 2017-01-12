Егор Яковлев ушел из российского LeEco

Российское подразделение китайского медиагиганта LeEco покинул Егор Яковлев, отвечавший за маркетинг. О том, что уходит, Яковлев сам написал на своей странице с соцсети Facebook. Он проработал в LeEco с сентября 2016 года, откуда пришел из онлайн-кинотеатра Tvigle.ru, где занимал должность генерального директора.

Напомним, что представители LeEco Russia and Eastern Europe (LeRee) не раз заявляли о грандиозных планах по запуску в России технологической экосистемы, включающей видеосервисы, собственный контент и технику под брендом LeEco. Компания планировала инвестировать в рынок не менее полумиллиарда долларов, начала продажи смартфонов под собственным брендом, но пока не смогла запустить здесь полноценный онлайн-кинотеатр.

В свете усложения ситуации с законом, ограничивающим иностранцев во владении видеосервисами, появление онлайн-плаформы LeEco теперь под большим вопросом. Ранее развитие контентного направления в компании было стратегическим направлением ее развития на российском рынке. На родине LeEco позиционирует себя прежде всего как «китайский Netflix».

12.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Facebook