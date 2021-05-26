Роман Абрамович и его бизнес-партнеры стали инвесторами IVI

Онлайн-кинотеатр IVI закрыл новый раунд финансирования на $250 млн. Таким образом, новыми инвесторами компании стали ВТБ, компании Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Часть действующих акционеров также участвовала в раунде, а именно фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнерами.

По итогу сделки ВТБ стал одним из крупнейших акционеров IVI наравне с фондами Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint, а также банк получит место в совете директоров онлайн-кинотеатра. По словам источника «Коммерсанта», новые инвесторы онлайн-кинотеатра обеспечили значительную часть раунда, текущие акционеры IVI вложили больше 30% средств.

Это крупнейшая за последние годы сделка в высокотехнологическом секторе в России, где задействуются частные инвестиции, отмечает IVI. Полученные деньги компания планирует вложить в покупку и производство контента, развитие своей платформы и маркетинг.

В конце прошлого года ivi начал готовиться к IPO, которое планировал провести на американской биржу Nasdaq. Однако из-за предложения депутата Антона Горелкина ввести законопроект, ограничивающий долю владения иностранцами аудиовизуальными сервисами до 20%, IPO было перенесено на неопределенный срок.

До весны 2019 года Роман Абрамович владел 20% акций «Первого канала», обладателем которых затем стал ВТБ. С сентября 2020 года банк перестал быть акционером канала. После него лишь в феврале 2021 года появился новый акционер — Страховая группа «СОГАЗ», однако уже через месяц стало известно, что ВТБ вновь войдет в число собственников «Первого». Теперь банк владеет почти 33% канала.

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26.05.2021 Автор: Виолетта Палий