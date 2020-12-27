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«Амедиатека» рассказала о самых популярных сериалах сервиса в 2020 году

Самой востребованной новинкой оказался проект «Чужак»

Видеосервис «Амедиатека» (Amediateka) рассказал о том, какие проекты пользовались наибольшей популярностью у его пользователей в 2020 году. Результаты разделили на несколько списков – в первом выборка делалась только среди новых проектов, во втором – среди всех, которые выходили в 2020, включая возвращения с новыми сезонами. В третьем списке − лидеры по суммарному времени просмотров.

10 лучших новых сериалов 2020 года (по версии пользователей «Амедиатеки»): 

  1. «Чужак»
  2. «Отыграть назад».
  3. «НольНольНоль».
  4. «Третий день».
  5. «Перри Мейсон».
  6. «Дьяволы».
  7. «Банды Лондона».
  8. «Допрос».
  9. «Светила».
  10. «Авеню 5».

10 самых популярных сериалов за 2020 год (по версии пользователей «Амедиатеки»):

  1. «Мир Дикого запада».
  2. «Миллиарды».
  3. «Новый Папа».
  4. «Убивая Еву».
  5. «Чужак».
  6. «Эйфория».
  7. «Отыграть назад».
  8. «Темные начала».
  9. «Хороший доктор».
  10. «НольНольНоль».

Также существует топ самых популярных сериалов сервиса, составленный по суммарному времени просмотров в 2020 году:

  1. «Игра престолов».
  2. «Мир Дикого запада».
  3. «Миллиарды».
  4. «Анатомия страсти».
  5. «Отчаянные домохозяйки».
  6. «Убивая Еву».
  7. «Секс в большом городе».
  8. «Хороший доктор».
  9. «Новый папа».
  10. «Чужак». 

О том, какие новинки можно будет найти на «Амедиатеке» в январе 2021 года можно узнать здесь

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27.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Амедиатека

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