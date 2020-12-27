«Амедиатека» рассказала о самых популярных сериалах сервиса в 2020 году

Видеосервис «Амедиатека» (Amediateka) рассказал о том, какие проекты пользовались наибольшей популярностью у его пользователей в 2020 году. Результаты разделили на несколько списков – в первом выборка делалась только среди новых проектов, во втором – среди всех, которые выходили в 2020, включая возвращения с новыми сезонами. В третьем списке − лидеры по суммарному времени просмотров.
10 лучших новых сериалов 2020 года (по версии пользователей «Амедиатеки»):
10 самых популярных сериалов за 2020 год (по версии пользователей «Амедиатеки»):
Также существует топ самых популярных сериалов сервиса, составленный по суммарному времени просмотров в 2020 году:
О том, какие новинки можно будет найти на «Амедиатеке» в январе 2021 года можно узнать здесь.
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27.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Амедиатека
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