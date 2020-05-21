Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила в Роспотребнадзор предложения по возобновлению работы кинотеатров в России. Они учитывают особенности функционирования площадок и могут помочь в выработке более точных рекомендаций для перезапуска отрасли.

«В наших предложениях есть ряд пунктов, которые касаются специфики работы кинотеатров, в частности, применение систем бесконтактной покупки билетов − через автоматы или онлайн, по возможности бесконтактная продажа поп-корна и газировки, − рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, чьи слова приводит ТАСС. − Есть предложения по рассадке в зале, чтобы сделать процесс более гибким. Мы понимаем, что люди, чаще всего, приходят в кино, например, семьями. Глупо рассаживать семью, которая и так два месяца уже вместе провела на карантине. Скорее, зрители должны сами выбирать места с учетом социальной дистанции».

Помимо прочего, АВК предлагает ограничить продажу кинобилетов 50% от емкости зала, избегать одновременного начала киносеансов, чтобы не допускать скопления людей в фойе, а также специально увеличивать перерывы между сеансами для уборки и дезинфекции залов.

Напомним, что ранее Минкультуры и киносети обратились в Роспотребнадзор с просьбой выработать рекомендации для восстановления работы отрасли в период пандемии. До этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24» заявила, что кинотеатры смогут открыться лишь после прохождения трех этапов снятия коронавирусных ограничений.

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21.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС