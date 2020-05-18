Роспотребнадзор попросили подготовить меры по открытию кинотеатров

Министерство культуры вместе с крупнейшими киносетями страны попросили Роспотребнадзор выработать общероссийские рекомендации по восстановлению работы кинотеатров. Без этого документа открывать кинозалы условиях пандемии будет проблематично. Сейчас регионы, где работа кинотеатров разрешена, пользуются предписаниями местных властей.

Об обращении с просьбой подготовить рекомендации вечером в воскресенье сообщили «РИА Новости». Они ссылались на информацию от Минкультуры. Появление рекомендаций Роспотребнадзора может способствовать ускорению восстановления отрасли. В ведомстве Ольги Любимовой отметили, что работа кинотеатров возможна только после снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Там также подчеркнули, что решение о возобновлении работы кинотеатров принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ.

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости