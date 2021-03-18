Посетителям кинотеатров могут запретить проносить в кинозал свою еду и напитки

Минкультуры представило новый проект «Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и оказания связанных с таким показом услуг». Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет его активное обсуждение.

В проекте прописываются права и обязанности кинотеатра и зрителей и, среди прочего есть пункт, позволяющий площадкам устанавливать запрет на пронос в кинозал продуктов питания и напитков.

«В целях сохранения имущества и обеспечения правопорядка демонстраторы фильмов вправе включать в Правила работы кинозалов положения, устанавливающие запрет посетителям проносить на территорию кинозала... продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, пронос которых в кинозал допускается Правилами работы кинозалов», − говорится в тексте документа.

Таким образом, кинотеатры получат право официально запрещать зрителям приносить на сеансы продукты питания и напитки, приобретенные вне кинобаров. О необходимости подобного ограничения довольно давно говорят крупные киносети, а также представители площадок, расположенных в торговых центрах − то есть, недалеко от фудкортов, супермаркетов и гипермаркетов. Считается, что такой запрет поможет кинотеатрам увеличить выручку от собственных кинобаров. Однако это же потребует от них заметного расширения ассортимента предлагаемых в них продуктов питания и напитков.

Интересно, что новый проект также накладывает определенные обязательства и перед кинотеатрами. Например, в нем содержится запрет навязывания дополнительных платных услуг, необходимость запуска зрителей в залы не позднее, чем за 10 минут до начала сеанса, а также обязательство демонстрации фильма вне зависимости от числа купленных на сеанс билетов.

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов