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Российский мультфильм «Большое путешествие» собрал больше $1 млн в прокате Нидерландов

Это рекордный показатель для проката русских проектов в этой стране

Российский полнометражный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ стал одним из хитов летнего кинопроката в Нидерландах, собрав там уже больше миллиона долларов. Лента режиссера Василия Ровенского и компании «Ли­цен­зи­он­ные брен­ды» продюсера Романа Борисевича вышла в широкий прокат в этой европейской стране 18 июня. Ее выпустила компания Dutch FilmWorks.

Российский мультфильм держится в первой десятке лучших релизов Нидерландов уже несколько недель. На прошедшем уикенде ему удалось подняться с шестого на четвертое место топа, увеличив свои сборы на 68% по сравнению с предыдущей неделей. Всего же за 38 дней в прокате общие кассовые сборы мультфильма в Нидерландах сумели подняться до $1,077 млн (данные портала The-Numbers.com). Это лучшее достижение для российского проекта в кинотеатрах этой страны за всю историю.

«Это отрадный факт, так как обычно независимым проектам не просто пробиваться на высококонкурентных рынках Западной Европы», − отметил продюсер картины Роман Борисевич.

На этой неделе мультфильм выходит в кинопрокат Чехии и Словакии.

Ранее сообщалось, что БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ хорошо проявил себя в Северной Америке. Там он вышел на видеоплатформах 14 января 2020 года и показал отличные продажи, став одним из бестселлеров среди анимационных проектов в текущем году. Сиквел мультфильма уже под названием БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА готовится к выходу. В США эту ленту в 2022 году выпустят компании Lionsgate и Grindstone.

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28.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Numbers

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