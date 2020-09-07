Российский мультфильм продолжает бить рекорды в Нидерландах

В Нидерландах продолжается очень успешный прокат российского мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ режиссера Василия Ровенского и компании «Ли­цен­зи­он­ные брен­ды» продюсера Романа Борисевича. Проект вышел в кинотеатры этой европейской страны 18 июня. Его выпустила компания Dutch FilmWorks. На 11-й неделе проката мультфильм сумел увеличить свою общую кассу здесь до $1,75 млн.

Это новый рекордный результат для российских фильмов в Нидерландах. Кроме того, суммарные сборы БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ во всей Западной Европе, на текущий момент, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры превысили $2,6 млн. Это также является рекордом для российских проектов.

Ранее сообщалось, что БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ хорошо проявил себя в Северной Америке. Там он вышел на видеоплатформах 14 января 2020 года и показал отличные продажи, став одним из бестселлеров среди анимационных проектов в текущем году. Сиквел мультфильма уже под названием БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА готовится к выходу. В США эту ленту в 2022 году выпустят компании Lionsgate и Grindstone.

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07.09.2020 Автор: Артур Чачелов