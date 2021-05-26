«Босс-молокосос 2» переезжает в США на начало июля

Universal приняла решение о переносе мультфильма DreamWorks Animation БОСС-МОЛОКОСОС 2 на более ранний срок. Вместо 17 сентября картина появится на американских экранах 2 июля. Одновременно с этим она станет доступна на стриминговом канале Peacock, принадлежащем материнской компании мэйджора - NBCUniversal. Peacock был запущен весной прошлого года и с тех пор его аудитория выросла до 42 млн человек. При этом сообщается, что пока не планируется переводить выпуск всех релизов Universal на такую же модель. Предполагается, что БОСС-МОЛОКОСОС 2 станет приманкой для увеличения зрительской активности накануне начала Олимпийских игр.

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26.05.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety