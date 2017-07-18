Фестиваль Bridge of Arts ждет заявок для участия в питчингах

Организаторы III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts 2017 объявили о приеме заявок проектов художественных, анимационных и документальных фильмов, а также короткометражных (до 15 минут) картин и сериалов, в том числе в формате кросс-медиа и web-серий. Отбор открыт до 7 августа 2017 года.

Питчинги Bridge of Arts стали традиционным мероприятием. Ожидается что в этом году на фестиваль придет не менее 150 заявок от желающих представить жюри свои идеи, сценарии и фильмы. Потому временные рамки питчинга расширились до двух дней – 24 и 25 августа 2017 года. Заявки желающих принять участие в питчинге будут дифференцированы по двум направлениям: сценарные и продюсерские проекты.

«Кроме традиционных заявок от сценаристов, которые высылают нам свои анкеты и синопсисы, в этом году мы ожидаем большое количество участников, ищущих финансирования для реализации своих уже начатых проектов, – рассказывает руководитель Делового форума III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта «Мост искусств» Денис Третьяков. – Часто происходит так, что проект уже получил какое-то развитие, у него есть, например, пилот, но денег на его дальнейшую реализацию у продюсера нет. Мы предлагаем защиту таких проектов на продюсерском питчинге нашего фестиваля».

В предыдущие годы, в состав жюри питчингов фестиваля входили генеральный продюсер «Централ Партнершип» Сергей Багиров, а также продюсеры Сергей Гинзбург, Елена Яцура, Елена Гликман, Наталья Иванова и другие. В жюри этого года также обещает быть привлечь российских кинопродюсеров, представителей крупнейших телеканалов, а также зарубежных звезд.

III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts пройдет в Ростове-на-Дону 23-27 августа.

18.07.2017 Автор: Артур Чачелов