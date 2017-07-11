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Третий фестиваль Bridge of Arts пройдет в Ростове-на-Дону в конце августа

Киносмотр мотивационного кино сформировал международное жюри

В Ростове-на-Дону вот уже в третий раз пройдет Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge Of Arts. Смотр состоится в период с 23 по 27 августа 2017 года. В рамках фестиваля будут представлены конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы, состоится деловой форум кино- и медиаконтента, а также спортивные мероприятия и встречи с зарубежными и российскими звездами кино и спорта. 

Программа фестиваля пока не объявлена, однако уже сформировано жюри основного конкурса. В него вошли режиссер и сценарист Милчо Манчевски (Македония – США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия). Председателем жюри основного конкурса III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge Of Art стал режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада). 

11.07.2017 Автор: Артур Чачелов

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