Третий фестиваль Bridge of Arts пройдет в Ростове-на-Дону в конце августа

В Ростове-на-Дону вот уже в третий раз пройдет Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge Of Arts. Смотр состоится в период с 23 по 27 августа 2017 года. В рамках фестиваля будут представлены конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы, состоится деловой форум кино- и медиаконтента, а также спортивные мероприятия и встречи с зарубежными и российскими звездами кино и спорта.

Программа фестиваля пока не объявлена, однако уже сформировано жюри основного конкурса. В него вошли режиссер и сценарист Милчо Манчевски (Македония – США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия). Председателем жюри основного конкурса III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge Of Art стал режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада).

11.07.2017 Автор: Артур Чачелов