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Дэйв Франко поучаствует в Comic Con Russia Online 2020

Он представит свой фильм «Кто не спрятался»

Американский актер Дэйв Франко станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Он  представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (The Rental) с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов. 

В центре сюжета фильма – история молодых пар, решивших провести выходные на берегу океана и арендовавших роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры. 

«Я хотел, чтобы зрители испытывали страх с первых кадров фильма. Мне было важно, чтобы люди чувствовали напряжение даже в моменты, когда на экране не происходит ничего страшного. Я говорю о таком страхе, который надолго останется с вами, и вы будете вспоминать мой фильм каждый раз, когда решите снять жилье», – говорит Дэйв Франко. 

Фильм выйдет в российский прокат 22 октября. 

Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в формате двухдневного онлайн-фестиваля. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.  

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов

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