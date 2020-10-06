Прямые трансляции Comic Con Russia и выставки «ИгроМир 2020» посмотрело более 8 млн зрителей

С 3 по 4 октября 2020 года в онлайн-формате впервые прошли фестиваль Comic Con Russia и выставка «ИгроМир». За два дня прямые трансляции с этих мероприятий в социальной сети VK.com посмотрели более восьми миллионов человек. Эксклюзивным телевизионным партнером Comic Con Russia выступил канал ТВ-3: в ночь с 4 на 5 октября в его эфире были показаны самые яркие презентации.

Специальными гостями Comic Con Russia Online в этом году стали актериса Милла Йовович и режиссер Пол. У.С. Андерсон. Они представили фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ и показали эксклюзивный эпизод с одним из монстров в прямом эфире фестиваля. Дэйв Франко рассказал о хорроре КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ. Известный культовой ролью агента Купера в сериале «Твин Пикс» актер Кайл МакЛоклен поделился впечатлениями от работы над фильмом КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ. Исполнитель роли Джека Клайна в сериале «Сверхъестественное» Александр Кэлверт ответил на вопросы российских фанатов.

В числе комиксных гостей мероприятия – Далибор Талайич («Дэдпул уничтожает вселенную Marvel»), и Дэйв Гиббонс – британский художник и сценарист, прежде всего известный по работе над культовым графическим романом «Хранители». Далибор представил новую книгу, созданную совместно с издательством «Баббл» («Майор Гром навсегда»), а Дэйв ответил на вопросы фанатов.

В рамках конвента состоялась презентация самого ожидаемого российского кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Режиссер Олег Трофим, продюсер Артем Габрелянов и актеры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев ответили на вопросы фанатов и представили эксклюзивные материалы по картине, том числе специальный ролик для Comic Con Russia.

Продюсер и автор сценария Сергей Торчилин и актер Никита Дювбанов представили мистический триллер КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ. Они рассказали о работе над проектом и показали эксклюзивный фрагмент из одного из самых ожидаемых релизов года. Помимо этого, был представлен независимый белорусский хоррор СПАЙС БОЙЗ, основанный на реальных событиях. Режиссер и автор сценария фильма Владимир Зинкевич рассказал о создании картины и продемонстрировал российским фанатам эксклюзивный фрагмент.

Писатель Дмитрий Глуховский представил свой первый сериальный проект – мистический триллер «Топи», который выйдет в январе 2021 года на «КиноПоиск HD». Ведущие подкаста «КиноПоиска» о комиксах и кино «Через вселенные», Василий Сонькин и Иван Чернявский, провели открытую запись спецвыпуска подкаста на тему «Как фанаты меняют кино и комиксы». Основатели релиз-группы «Кубик в Кубе» Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова рассказали о сериалах DC Universe: «Готэм», «Супергерл», «Юная Лига Справедливости», «Стрела» и «Флэш», которые вскоре выйдут на «КиноПоиск HD».

На Comic Con Russia Online 2020 также прошла презентация второго сезона проекта «Трудные подростки» more.tv с участием актеров, а Ирина Носова и режиссер Эдуард Оганесян ответили на вопросы фанатов о феномене популярного сериала «Чики».

В рамках мероприятия состоялась премьера нового проекта «Последние дни треша» телеканала 2х2. Авторы сериала – студия DIKIDIGITAL – рассказали о его создании и об актуальных эко-кейсах. Также были представлены сериал «Стая 2» и второй сезон «Нигдегорода».

Фестиваль Comic Con Russia Online официально закрыл российский сериал «Перевал Дятлова» о главной мистической тайне СССР. Актеры Мария Мацель, Ирина Лукина, Максим Костромыкин и Максим Емельянов рассказали о том, каково было вживаться в роли участников последнего похода, и показали уникальные материалы со съемочных площадок. В рамках конвента впервые зрителям показали первые десять минут первой серии.

Трансляция Comic Con Russia и «ИгроМир Online 2020» завершилась получасовым концертом известной певицы Натальи «Хелависы» О’Шей.

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06.10.2020 Автор: Артур Чачелов