На Comic Con Russia пройдет презентация «Спайс Бойз»

На фестивале поп-культуры Comic Con Russia 2020 будет представлен проект «Спайс Бойз» – независимый белорусский триллер с элементами чёрной комедии. Режиссер и автор сценария фильма Владимир Зинкевич расскажет о создании картины и покажет эксклюзивный фрагмент.

Сюжет «Спайс Бойз» основан на реальных событиях, которые произошли в Гомеле шесть лет назад. Парни покурили вместе спайс, затем двое из них решили, что в третьего вселился дьявол. История наделала много шума в Беларуси.

«Я понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. Поэтому наша история сделана в принципиально ином жанре. Если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат эксперимент с какими-нибудь веществами. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, эти последствия, и скажет: «Да ну его на фиг! Давай, друг, не сегодня». Для меня как для режиссёра это было бы победой», – говорит Владимир Зинкевич.

По сюжету, Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны по прозвищу Чистый с двумя друзьями, Ламбадой и Колбасой, организует за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Вечеринка набирает обороты – в разгар веселья парни употребляют спайс. Их накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает меняться – стремительно и всерьез.

Фильм СПАЙС БОЙЗ выйдет в кино с 22 октября.

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28.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Comic Con Russia