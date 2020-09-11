Первый веб-кинотеатр Chill добавил раздел «пилоты»

В первом веб-кинотеатре Chill, который запустился в России в середине августа, добавился раздел «пилотов», где каждый может выложить свой проект и показать потенциальным инвесторам.

Уже сейчас к просмотру доступны вертикальный пилот криминальной комедии «Марионетка Жорик» с Владимиром Сычевым в главной роли, комедия «Хорошие мамочки», рассказывающая о трудностях материнства, – с Яниной Мелиховой, Снежаной Самохиной и Ольгой Пономаревой, провокационный пилот «Телефон моей невесты», где девушка накануне свадьбы предлагает жениху сняться в порно, чтобы отбить кредиты. В подборке также представлены актуальный скринлайф-проект «Свадьба в сети» с Юрием Голайдо, Марией Палей, Светланой Пермяковой и Ростиславом Бершауэром, комедия об «обычной» жизни блогеров «Святые запеканки» и психотерапевтический проект «Алла Да», снятый актером Владом Павловым. Кроме того, инвесторов ищут и два американских проекта. Это фантастическая драма «Перерождение» (Reclamation), действие которой происходит в 2051 году, где главная героиня, работающая на межгалактической станции, пытается выкупить свою семью, которую забрали в армию за долги. И триллер «Синестезия» (Synesthesia), где обыденную жизнь семейной пары нарушают таинственные смс.

На данный момент в стадии загрузки находится еще порядка 10 пилотов. Подать заявку на размещение своего проекта можно на сайте веб-кинотеатра Chill. Новая платформа призвана соединить малые креативные группы и большие онлайн-кинотеатры и медиаплощадки и создать комфортную среду для общения и деловых контактов. Все пилоты как для зрителей, так и для потенциальных инвесторов доступны для просмотра бесплатно. Инвесторы, заинтересовавшиеся в каком-либо проекте, могут связаться с командой Chill, которая готова организовать встречу с создателями того или иного проекта.

Chill – первый в России веб-кинотеатр, где собраны лучшие веб-сериалы со всего мира и России. Новая мультимедийная платформа позволяет не только смотреть лучший мировой и российский короткий контент, но и загружать свои работы. Все сериалы представлены на сервисе эксклюзивно, более 30% контента - в свободном доступе.

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11.09.2020 Автор: Никита Никитин