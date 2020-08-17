В России запустился новый веб-кинотеатр Chill

В России запустился первый веб-кинотеатр Chill, где представлены веб-сериалы и короткие фильмы со всего мира. Новая мультимедийная платформа позволяет не только смотреть лучший мировой и российский короткий контент, но и загружать свои работы – от нескольких эпизодов до сериала целиком. Все сериалы представлены на сервисе эксклюзивно, более 30% контента - в свободном доступе.

Сейчас на платформе более 200 единиц контента − веб-сериалы из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Это участники и победители мировых веб-фестивалей, самые известные европейские тайтлы и популярные российские вебы. Помимо мировых премьер, Chill представит сериалы собственного производства. Среди них − сериал Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», снятый в Берлине во время карантина, молодежная комедия «Представители» − актуальная история об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, съемки которой прошли в Лондоне, черная комедия «Грибы и рыбы» и фантастический сериал «Пиксельный разум». Также на платформе можно посмотреть известный австралийский веб-сериал «Витая в облаках» − победитель Чемпионата мира по веб-сериалам и обладатель более 15 международных наград, канадскую антологию кровавых ужастиков в духе «Черного зеркала» «Хоррор 404», сенсационную корейскую драму «Дисциплина», казахский веб-сериал «Всемогущий».

«Мы видим запрос на новую форму смотрения, − говорит генеральный продюсер сервиса Антон Калинкин. – Люди хотят смотреть короткие видео во время поездки в метро или стоя в пробке. Это новый формат получения эмоций от кино, когда за 5-15 минут серии ты видишь полноценную историю. И это качественный художественный контент».

Новая мультимедийная платформа является уникальным продуктом для российского рынка и работает в двух направлениях. Пользователь получает доступ к эксклюзивному короткому контенту, которого нигде больше нет – в русском дубляже и на языке оригинала. Создатели коротких форм могут самостоятельно добавлять свои работы на сайт и монетизировать контент, получая гонорар за каждый просмотр. Это также возможность найти инвестора – автор может загрузить пилот или несколько эпизодов и найти партнера для завершения съемок.

Идея новой платформы – объединить малые креативные группы и малые продакшны в одном месте, создать креативное сообщество, которое найдет выход к широкой аудитории и получит возможность развиваться. Ресурс ориентирован на две модели монетизации – PPC (Pay per chapter), то есть оплата за каждую единицу контента (за каждую серию) и бесплатная модель с рекламой (AVoD). Первые месяцы работы платформы доступ к бесплатному контенту будет без рекламы.

«На данный момент на ресурсе около 30% контента находятся в свободном доступе. И это соотношение будет сохранено и дальше. Пользователь приходит в наш веб-кинотеатр и получает возможность познакомиться с большим количеством контента без оплаты, – продолжает Антон Калинкин. – а уже потом решить, хочет он смотреть дальше или нет. Ежегодно мы планируем знакомить зрителя с более чем 150 новыми тайтлами».

Платформа Chill создана компанией Red Carpet Studio, которая занимается продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Компания также проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве, а также первую российскую премию в области веб-индустрии.

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17.08.2020 Автор: Артур Чачелов