Объединенная киносеть открыла новые залы

В октябре 2020 года в Москве открыл свои двери новый кинотеатр «КИНО ОККО Щелковский», который стал 77-м в составе Объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино». С октября 2020 года кинотеатр работал тремя кинозалами, а с 23 декабря 2020 года в нем открылись еще несколько.

Мультиплекс занимает на 3,6 тыс. кв.м. ТРЦ «Щелковский». Он оформлен и оборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров Объединенной сети и включает в себя все самые современные технологические разработки для организации кинотеатрального показа на высочайшем уровне.

«КИНО ОККО Щелковский» − это кинозалы разных форматов, рассчитанные в общей сложности на 928 мест: четыре обычных зала 2D, зал с возможностью показа фильмов в 3D, детский зал «Мувик» и Премиум зал с возможностью воспроизведения фильмов в 2D и 3D, оборудованный креслами и диванами повышенной комфортности, а также увеличенными проходами между рядами.

Залы лишены привычных для зрителя будок киномеханика или проекционных комнат, а проектор установлен в лифт-боксе, его управление осуществляется дистанционно. Так называемое «беспилотное» управление кинопоказом оптимизирует работу и минимизирует риски, связанные с человеческим фактором при работе с контентом.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» − крупнейший в России оператор кинотеатров. В нее входит 77 кинотеатров в 30 городах России. Помимо классических 2D и 3D форматов, в активе сети 29 залов в формате IMAX (в том числе залы IMAX Sapphire и IMAX Laser), 11 залов формата Dolby Atmos, 9 залов формата 4DX, 6 детских залов «Мувик». В 2020 году Объединенная киносеть внедрила технологию панорамной трансляции контента ScreenX на российский рынок. На данный момент в активе кинооператора 650 залов, то есть практически каждый 7-й зал в России.

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24.12.2020 Автор: Артур Чачелов