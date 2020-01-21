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Российский Comic Con объявил даты проведения в 2020 году

Конвент снова пройдет в Москве одновременно с выставкой «Игромир»

Организаторы фестиваля популярной культуры и комиксов Comic Con Russia объявили о сроках его проведения в 2020 году. Он состоится с 1 по 4 октября в привычном уже многим выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Сообщается, что фестиваль пройдет одновременно с 15-й выставкой интерактивных развлечений «Игромир».

В 2019 году за четыре дня проведения Comic Con и «Игромира» количество посетителей обоих мероприятий превысило 183 тыс. человек. Прямые трансляции событий этих мероприятий в Интернете посмотрело больше 5 млн.

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

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