Компания «Централ Партнершип» анонсировала первый международный проект

Российская компания «Централ Партнершип» и латиноамериканская киногруппа BF Films объявили о совместном проекте ШИЗОФРЕНИК — англоязычном фильме ужасов, действие которого происходит в реальном мире, где царят психические расстройства. Сценарий будет полон теорий заговора, измененного восприятия реальности и мрачных историй реальных пациентов, страдающих шизофренией.

Режиссер и актерский состав для проекта пока не выбраны. Ожидается, что команда будет собрана в ближайшие месяцы. Сценарий пишет Эрнани Перла (сериал «Присяжные»). Продюсеры проекта – Карлос Ансен и Джулиана Якобсен (BF Films), Вадим Верещагин («Централ Партнершип»).

Старт производства планируется в конце 2021 — начале 2022 года. За дистрибуцию ленты в России отвечает «Централ Партнершип», за дистрибуцию в Латинской Америке отвечает BF Distribution. На остальных территориях стороны будут реализовывать права совместно.

О проекте стало известно на мероприятии Key Buyers Event, которое состоится в сети с 8 по 10 июня.

08.06.2021 Автор: Виолетта Палий