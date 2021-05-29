Роскомнадзор направил предупреждение детскому каналу Disney из-за мультфильма Out

Роскомнадзор рекомендовал телеканалу строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. В ведомстве письмо назвали «профилактическим».

По сюжету, Грег готовится к переезду вместе со своим парнем Мануэлем. Однако помогать ему начинают помогать родители, которые ничего не знают об ориентации сына. Грег также боится рассказывать им.

Пресс-служба Disney в России дала комментарий РБК, что мультфильм Out вообще не планировался к показу в России. «Данный контент не заявлен в программе Канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — цитирует представителей студии РБК.

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29.05.2021 Автор: Виолетта Палий