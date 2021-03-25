«Черная вдова», «Главный герой» и «Шан-Чи и легенда Десяти колец» сменили даты выхода в России

Прокатная компания «Дисней Студиос» внесла изменения в график релизов. Компания изменила даты выпуска трех крупных релизов: лент ЧЕРНАЯ ВДОВА, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ и ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Все они переместились в графике в соответствии с их новыми мировыми датами релизов.

Фантастический экшн Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА переехал на 8 июля 2021 года. Ранее на этой дате значился другой проект компании − ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Он теперь занял уикенд 2 сентября. Единственным конкурентом ЧЕРНОЙ ВДОВЫ на новой дате пока значится проект Universal THE FOREVER PURGE. Дата 2 сентября

Лента с участием Райана Рейнольдса ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ перебралась на 12 августа. Здесь у «Дисней Студиос» должен был выходит хоррор ТЕМНЫЕ ВОДЫ, однако пока он ушел из списка релизов компании. Его новая дата не заявлена. Соперником ГЛАВНОГО ГЕРОЯ в борьбе за зрителя на него новом уикенде станет сайфай-драма с Томом Хэнксом ФИНЧ от компании Universal.

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25.03.2021 Автор: Артур Чачелов