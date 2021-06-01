Спецвыпуск сериала «Друзья» стал лидером «Амедиатеки» по числу просмотров за уикенд и неделю

Специальный выпуск «Друзья: Воссоединение» занял первое место в онлайн-сервисе по количеству просмотров как за прошедший уикенд, так и за неделю с 24 по 30 мая. Проекту удалось обогнать по количеству просмотров «Игру престолов», «Мейр из Исттауна» и «Секс в большом городе».

С 27 по 30 мая спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» посмотрели 62% подписчиков «Амедиатеки», пользовавшихся сервисом в этот период. Число подписчиков онлайн-сервиса, посмотревших спецвыпуск за 4 дня, в 2,5 раза превысило число подписчиков, смотревших финал одного из самых популярных сериалов 2020 года «Отыграть назад». Количество регистраций новых пользователей «Амедиатеки» в этот период превысило среднемесячные показатели сервиса более чем в 2 раза.

В США «Друзья: Воссоединение» также показал прекрасные результаты. По данным аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29% всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4% составили женщины, более половины пришлось на людей в возрасте 35–54 лет.

Изначально выход эпизода был запланирован на февраль 2020 года. Это событие должно было стать частью запуска HBO Max. Но из-за COVID-19 съемки несколько раз откладывались. В итоге премьера состоялась в годовщину годовщины запуска платформы. В кадр вернулись все шесть звезд шоу — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. К «реюниону» присоединились специальные гости, в том числе Леди Гага, поющая «Драный кот», Дэвид Бэкхем, K-pop феномены BTS, Том Селлек, Риз Уизерспун, Джастин Бибер и многие другие.

В настоящее время у спецвыпуска оценка на сервисе Imdb 8,4. На портале RottenTomatoes 68%-ная оценка критиков и 81%-ная оценка у аудитории.

Топ-10 сериалов Amediateka по числу просмотров с 24 по 30 мая 2021:

«Друзья»

«Игра престолов»

«Мейр из Исттауна»

«Секс в большом городе»

«Анатомия страсти»

«Отчаянные домохозяйки»

«Хороший доктор»

«Обломки»

«Пациенты»

«Домина»

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01.06.2021 Автор: Виолетта Палий