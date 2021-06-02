Индустрия просит доработать законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

«Медиа-Коммуникационный союз» (МКС) и ассоциация «Интернет-видео», которые объединяют видеоплатформы и медиакомпании, требуют доработки законопроекта о едином измерителе аудитории в интернете. Организации опасаются, что закон обяжет площадки предоставлять измерителю данные, которые могут использоваться в коммерческих целях. С другой стороны, как отмечают рекламодатели и медиахолдинги, подобный измеритель поможет повысить прозрачность рынка.

МКС отмечает, что участников рынка ждут убытки, если онлайн-площадкам придется бесплатно передавать «чувствительные данные» об аудитории измерителю, который будет продавать основанную на них аналитику. В отзыве «Интернет-видео» говорится, что число просмотров контента в онлайн-видеосервисах — коммерческая тайна и не может быть предметом исследования измерителя.

По сообщениям источника "Ъ", в Госдуме в ближайшее время состоится согласительное совещание, на котором планируется обсуждение пожеланий рынка.

Как отметил в своем телеграм-канале депутат Антон Горелкин, внесший законопроект на рассмотрение, на ТВ статистика просмотров не является коммерческой тайной, а, наоборот, благодаря ее открытости рынок телепередач и ТВ-рекламы упорядочен и прозрачен десятки лет. Горелкин добавил, что, возможно, онлайн-кинотеатры опасаются отличия объективных данных об их аудитории от отчетности, которую они предоставляют правообладателям, рекламодателям и т.д.

МКС представляет интересы операторов связи, медиахолдингов и видеоплатформ, в числе которых «Ростелеком», МТС, «Триколор», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ) и ivi. В состав «Интернет-видео» входят крупнейшие в России видеосервисы ivi, Okko, Megogo и другие.

1 июня Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о внедрении единого измерителя интернет-аудитории, сообщают «РИА Новости». Законопроект предлагает применить для исследования объема аудитории в Интернете зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов.

Теперь Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен выбрать организацию, которая будет уполномочена на проведение подобных исследований. Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, в числе которых телеканалы в Интернете, сетевые издания, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и иные информационные ресурсы, должны будут обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследований. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления устанавливаются правительством РФ.

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02.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсантъ