Две российские картины вступили в борьбу за награды Европейской киноакадемии

Сразу два полнометражных кинопроекта, в создании которых принимали участие российские продюсеры и кинокомпании, вошли в число претендентов на попадание в номинации одной из самых престижных профессиональных наград Старого Света − премии Европейской киноакадемии (EFA). Речь идет о фильме ДАУ. НАТАША Ильи Хржановского и ленте УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана. Кроме того, в опубликованном списке претендентов также нашлось место украинской картине АТЛАНТИДА режиссера Валентина Васяновича.

Список претендентов на включение в номинации EFA 2020 был опубликован во вторник, 18 августа. В него вошли 32 европейские картины. В сентябре этот список будет дополнен еще несколькими проектами − это ленты, которые не успели выйти в кинотеатрах до марта из-за пандемии, но сделают это поздним летом или осенью. После публикации полного списка, европейские киноакадемики смогут проголосовать, а затем, 7 ноября в Севилье будут объявлены списки номинантов. Вручение премий намечено на 12 декабря, оно пройдет в столице Исландии Рейкьявике.

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19.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт EFA