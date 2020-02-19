Российские кинематографисты представят свои проекты на EFM

РОСКИНО и Московский экспортный центр объединили усилия на Европейском кинорынке (EFM) и организовали две деловые площадки с совместным кобрендингом. Российские кинематографисты будут работать на стенде Created in Moscow, организованном при поддержке Московского экспортного центра, и на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide, организованном РОСКИНО при поддержке Министерства культуры.



Created in Moscow, специальная программа Московского экспортного центра, объединит 17 московских кинокомпаний. Новые проекты здесь представят «Централ Партнершип» (ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА, ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ, ХОЛОП, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ), Art Pictures Distribution (ВТОРЖЕНИЕ, ЛЕД 2, СПУТНИК, ПАЛЬМА), Premier Studios (сериалы «Идентификация», «Документалист. Охотник за призраками»), Продюсерская компания «Среда» (сериалы «Детективный синдром», «Спроси Марту»), «Планета Информ» (КАЛАШНИКОВ, КОМА, РОБО), Wizart (ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ), ГК «Рики» («Финник»), Mint Films International (47, БИТВА, «Коронация»), All Media (ФРАНЦУЗ, ГЕРОЙ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА), Russian World Vision (СТОРОЖ, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ГУДБАЙ, АМЕРИКА, ПОРТ, 11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН), «Революция Фильм» (ОГОНЬ, ЛЮБОВНИЦЫ, НЕФУТБОЛ, БЕГ), «Один-Медиа» (ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, «Сибирь. Кочевники во времени», «Урарту. Забытое царство»), KD Studios (ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ, НЕВЕДОМОЕ, НЕЧЕСТИВАЯ), Red Carpet Studio («Космический доктор Кот», «Рогач и Моргач»).

Среди участников Created in Moscow – также компания Vega Film, представляющая фильм ГОРОД УСНУЛ, отобранный в программу «Форум» Берлинале (также в пакете компании – проекты ВАЛЬТЕР, У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ). Подробнее о каждой компании и проектах – ниже.

«Поддержка экспорта креативных индустрий в целом, и в частности – кино и анимации – является одним из приоритетных направлений для Правительства Москвы, – подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. − Участие в European Film Market, входящем в тройку мировых лидеров среди мероприятий кино- и медиаиндустрии, даст столичным компаниям возможность расширить географию экспорта, повысить свою узнаваемость в мире и познакомить широкую аудиторию со своими новинками».

Официальным оператором Created in Moscow в Берлине стала компания «Экспоконтент».

21 февраля в сотрудничестве с РОСКИНО пройдет презентация фильмов, представленных на Created in Moscow, для международных продюсеров и закупщиков. Презентацию проведет генеральный директор РОСКИНО – Евгения Маркова.

«Европейский кинорынок – это первый важный сбор профессионалов мировой индустрии и первый смотр нового российского контента в этом году, – отметила Евгения Маркова. − В Европе российская отрасль претендует на звание одного из новых лидеров, поэтому нам особенно важно, что мы выступаем здесь мощной российской секцией с отдельным крупным стендом Created in Moscow, представляющим контент московского производства. В год, когда начинает работать национальная программа рибейтов, мы хотим показать, что за российским контентом стоят профессиональные кадры, качественный продакшн и технологии – и это одно из лучших предложений на рынке по ко-продукции для иностранных продюсеров».

На РОСКИНО свои проекты представят «Марс Медиа» (ПАЛЬМА, РЖЕВ, ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, Т-34), РФГ (ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ, БИЗНЕСМЕНЫ, ВИЙ 3D), Mirsand (ФАУ, ХОЧУ В ИГРУ), Proline Film (ПАЛЬМИРА, ПОЛЕТ, ХАРМС, ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ, ПОКА ГОРИТ СОЛНЦЕ), «Игмар» (КЛЯТВА, НА ЛУНЕ, КОНЕЦ СЕЗОНА, ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА), Radragon (РУССКИЙ РЕЙД), Cinedoc (КЛЮЧ ВРЕМЕНИ). Подробнее о каждой компании и проектах – ниже.

Компания «Военфильм» также представит несколько масштабных проектов в сотрудничестве с РОСКИНО. В Берлин компания везет фильм под рабочим названием АРКТИКА – международный проект, который будет сниматься совместно с Италией и Германией. В истории об арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле примет участие международный актерский состав, в том числе – Даниэль Кальтаджироне (Daniel Caltagirone), Франко Неро (Franco Nero), Давид Кросс (David Kross), Брайан Веббер (Brian Webber). Компания также презентует новый проект Игоря Угольникова УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ. Действие происходит в 1944 году в Михайловском, оккупированном немцами, где профессор литературы Мария Шиллер возглавляет музей Пушкина и начинает проводить экскурсии для солдат вермахта и местных крестьян. Главные роли в фильме исполнят Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников и др.

Российские проекты в этом году будут представлены не только на кинорынке, но и в разных программах фестиваля. В конкурсе короткого метра – анимационный фильм «Мой галактический двойник Галактион» российского мультипликатора Саши Свирского (представляет компания Мастер-фильм). В программе «Форум» – фильм ГОРОД УСНУЛ Марии Игнатенко. УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана – в программе Berlinale Special. Фильм КОТЛОВАН Андрея Грязева покажут в программе «Панорама», компания Metrafilms представит сериальный проект «Пешки» сценаристов Лили и Михаила Идовых на питчинге сериалов Co-Pro Series.

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19.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент